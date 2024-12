Les puces 2 nm d’Apple : Que vont-elles vraiment changer pour vos appareils ?

Apple est en train de préparer un grand saut technologique avec l’arrivée des puces 2 nm. Cette avancée promet de transformer l’expérience utilisateur sur l’iPhone, l’iPad et le Mac. Cependant, il semblerait que cette évolution prenne plus de temps que prévu. Mais au fait, qu’est-ce que cette nouvelle génération de puces va vraiment apporter à vos appareils ?

Un retard inattendu : Pas de puces 2 nm avant 2026

Bien que les puces 2 nm soient au cœur de nombreuses spéculations, elles pourraient ne pas arriver avant l’iPhone 18 en 2026. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone 17, prévu pour 2025, continuera d’utiliser une version améliorée de la technologie 3 nm. Ce retard s’explique par les cycles de développement des semi-conducteurs, qui prennent de plus en plus de temps en raison de contraintes technologiques et économiques. Apple préfère ne pas précipiter l’adoption des nouvelles puces. En effet, l’entreprise prend son temps pour maîtriser les avancées tout en optimisant la production.

De ce fait, l’iPhone 17 ne devrait pas marquer la fin du processus 3 nm. En revanche, l’iPhone 18, prévu pour 2026, pourrait inaugurer le passage aux puces 2 nm, dont la production pilote commencera en 2025. La marque à la pomme continue ainsi d’évoluer avec des cycles plus longs, semblables à ce qu’elle a fait avec les puces précédentes, comme l’A16 Bionic. Ce dernier était basé sur une technologie 5 nm, bien que présentée comme un « 4 nm ».

Le cycle des puces Apple : Une évolution progressive mais maîtrisée

Apple n’est pas étrangère aux cycles prolongés pour ses puces. Le processeur A14 et A15 utilisaient les premières générations de la technologie 5 nm. Cependant, l’A16, malgré sa dénomination « 4 nm », est resté dans la famille des 5 nm. Ce ralentissement de l’évolution technologique dans l’industrie des semi-conducteurs est lié à des défis de fabrication de plus en plus complexes. Aujourd’hui, Apple repose sur des variantes avancées du 3 nm. Même si cela n’est pas aussi rapide qu’à ses débuts, la firme fait en sorte d’intégrer ces évolutions de manière plus progressive.

L’approche actuelle permet à Apple de peaufiner chaque génération de puces, offrant ainsi des appareils plus efficaces et moins coûteux. Le procédé N3P, déjà utilisé depuis 2023, optimise la densité des transistors et les performances globales. Et ce, tout en garantissant une compatibilité avec les modèles existants. L’intégration du procédé 3 nm se poursuivra donc encore un moment. Cela offrira aux utilisateurs des améliorations significatives avant d’embrasser le 2 nm.

Quelles promesses pour les puces 2 nm ?

Une fois les puces 2 nm adoptées, attendez-vous à une hausse notable des performances de vos appareils Apple. En effet, les transistors plus petits permettront d’augmenter la vitesse de traitement des données tout en réduisant la consommation d’énergie. Ce qui est une excellente nouvelle pour l’autonomie des batteries. Par exemple, l’iPhone 18 pourrait offrir des performances accrues dans les domaines de l’intelligence artificielle, des jeux vidéo ou des applications exigeantes.

D’autre part, la réduction de la taille des transistors permettra un meilleur refroidissement. Cela réduira ainsi la surchauffe et optimisera la gestion de la chaleur pendant une utilisation intensive. La production des puces 2 nm devrait commencer à la fin de 2025. Toutefois, elles ne devraient être intégrées dans les produits Apple qu’en 2026, avec les modèles haut de gamme comme l’iPhone 18 Pro. Les autres appareils, tels que les Mac et les iPad, continueront d’utiliser les puces de la série M5 basées sur le procédé 3 nm.