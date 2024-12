WhatsApp va transformer les chaînes en de puissants outils !

WhatsApp continue d’évoluer pour répondre aux besoins de ses millions d’utilisateurs. Après avoir lancé Channels (ou chaînes) il y a plus d’un an, la plateforme semble déterminée à rendre cet outil encore plus accessible et performant. Une nouveauté en développement pourrait bien simplifier la manière dont vous partagez vos chaînes.

Les codes QR, un partage instantané et pratique pour vos chaînes WhatsApp

Jusqu’à présent, pour promouvoir vos chaînes sur WhatsApp, il fallait se contenter de liens classiques. Efficace, mais pas toujours optimal. Imaginez pouvoir partager votre chaîne en un scan rapide. C’est exactement ce que WhatsApp teste avec les codes QR !

Selon WABetaInfo, les utilisateurs inscrits à la version bêta de l’application (v2.24.25.7 pour Android) peuvent déjà essayer cette fonctionnalité. Les bêta-testeurs peuvent générer un code QR unique pour leur chaîne, une alternative rapide et visuelle au lien traditionnel. Bien que ce projet ait déjà été aperçu dans une version antérieure, il devient enfin concret pour un plus grand nombre d’utilisateurs.

Si vous utilisez iOS, pas d’inquiétude. La fonctionnalité est également en cours de développement sur cette plateforme. Elle pourrait bientôt être déployée pour tous, même si la date précise reste inconnue. Mais une chose est sûre : cette nouveauté pourrait changer la manière dont vous partagez vos contenus.

Channels, un outil qui se perfectionne de jour en jour

Channels avait initialement été conçu pour les célébrités et grandes marques. Mais WhatsApp a élargi son accès, permettant à chacun de créer et gérer sa propre chaîne. Cela inclut les influenceurs, les associations ou même les petites entreprises.

Pour rendre l’expérience encore plus fluide, WhatsApp a intégré de nombreuses améliorations ces derniers mois. Par exemple, de nouvelles options de partage de médias, comme une galerie accessible directement depuis la zone de texte, simplifient la publication de contenus. Les transcriptions vocales, introduites récemment, montrent également la volonté de WhatsApp d’enrichir les outils disponibles pour ses utilisateurs.

En novembre 2024, l’application appartenant à Meta a été particulièrement active. Avec des listes de filtres personnalisés pour mieux organiser vos discussions et ces nouvelles fonctionnalités pour Channels, WhatsApp affirme sa place comme une plateforme toujours plus adaptée à vos besoins quotidiens.