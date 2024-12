IRIS Software dynamise la comptabilité avec Dext

IRIS Software Group frappe fort avec l’acquisition de Dext Software Ltd. En effet, cette fusion promet de redéfinir le secteur des solutions cloud pour experts-comptables. En combinant leurs forces, IRIS et Dext ambitionnent de créer des synergies inédites et, ainsi, de faciliter la gestion comptable avec des outils intégrés et automatisés.

IRIS acquiert Dext pour renforcer son offre cloud

IRIS Software Group, fort de déléguer ses solutions à plus de 100 000 clients à travers le monde, annonce une acquisition stratégique avec Dext Software Ltd. En effet, cette décision vise à unir deux plateformes cloud leaders—IRIS Elements et Dext—pour offrir des solutions intégrées. Ainsi, cette fusion aura un impact direct sur les experts-comptables, assurant un gain de productivité et une interface conviviale.



L’impact de l’intégration sur les experts-comptables

Les experts-comptables souffrent souvent de la « fatigue des applications », jonglant avec divers outils. L’intégration d’IRIS et Dext permettra une authentification unique (SSO), garantissant une interface fluide entre les deux plateformes. Cela facilitera le travail quotidien en rationalisant les processus comptables. Cette avancée est cruciale pour les professionnels cherchant à simplifier leurs tâches.

sSécurité et fluidité des données entre IRIS et Dext

Grâce à cette acquisition, IRIS et Dext pourront offrir une sécurité renforcée tout en partageant efficacement les données. Cette intégration transparente permettra aux utilisateurs de visualiser tous les flux comptables sur une seule plateforme. Les experts-comptables auront ainsi une vision complète, favorisant une meilleure prise de décision. Les deux entreprises partagent une vision centrée sur l’ouverture et l’interopérabilité.

En conclusion, l’union de IRIS Software Group et Dext Software Ltd. annonce un tournant majeur dans le monde de la comptabilité cloud. En combinant leurs technologies, elles offrent aux experts-comptables et aux entreprises une solution robuste, sécurisée et intégrée. Ce partenariat promet d’accélérer l’innovation et de répondre aux défis actuels des professionnels du chiffre. Attendez-vous à voir de grandes avancées dans ce secteur en pleine évolution.

