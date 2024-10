T-Mobile s’engage à renforcer sa cybersécurité après des attaques massives

T-Mobile, l’un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis, a pris des mesures significatives pour renforcer sa cybersécurité. Et ce, après plusieurs violations de données ayant compromis les informations personnelles de millions de clients. Ces attaques ont exposé des données sensibles comme les numéros de sécurité sociale et les permis de conduire. Aujourd’hui, l’entreprise promet de ne plus se laisser surprendre.

T-Mobile réalise des investissements massifs pour sécuriser les données

Dans le cadre de cet accord, T-Mobile investira 15,75 millions de dollars pour renforcer ses systèmes de sécurité. Ce montant est équivalent à l’amende civile que l’entreprise devra également verser au Trésor américain. La FCC a qualifié cet accord de « révolutionnaire » et estime qu’il servira de modèle pour les autres entreprises du secteur. En effet, la cybersécurité est un enjeu crucial pour les entreprises de télécommunications. Cet investissement devrait permettre à T-Mobile de mieux protéger les données de ses utilisateurs.

L’entreprise a déjà dû faire face à plusieurs enquêtes liées à des failles de sécurité en 2021, 2022 et 2023. Les investigations ont révélé que les attaques subies par T-Mobile provenaient de méthodes variées. D’ailleurs, elles avaient eu de graves conséquences pour des millions de clients.

Des actions concrètes pour prévenir les violations

Pour répondre à ces menaces, T-Mobile s’engage à moderniser ses infrastructures et à adopter des solutions de sécurité plus robustes. Parmi les mesures annoncées, l’entreprise prévoit de mettre en place une architecture dite Zero Trust. Il s’agit d’un modèle de sécurité dans lequel l’accès aux données est strictement contrôlé et vérifié en permanence. Ce type d’architecture permet de limiter les risques d’intrusion en segmentant les réseaux.

T-Mobile renforce également la gestion des identités et des accès en généralisant l’utilisation de l’authentification multifactorielle. Cette technologie permet de vérifier l’identité des utilisateurs à travers plusieurs étapes de sécurité. Cela réduit considérablement les risques d’usurpation d’identité ou de piratage.

Un engagement pour la transparence

Autre engagement important : le responsable de la sécurité informatique de T-Mobile devra régulièrement rendre compte de l’état de la cybersécurité auprès du conseil d’administration. Cette mesure vise à garantir que la sécurité des données reste une priorité au plus haut niveau de l’entreprise. Mais aussi, à améliorer la gouvernance dans ce domaine.

En renforçant ses pratiques de cybersécurité, T-Mobile espère tourner la page des incidents passés et regagner la confiance de ses clients.