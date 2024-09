Starlink : T-Mobile teste les alertes d’urgence pour zones sans réseau

Le 5 septembre à 17h13 PT, T-Mobile a réalisé une avancée notable en envoyant une alerte d’urgence test via un satellite Starlink. Cette opération représente une première aux États-Unis et marque un progrès significatif dans la communication d’urgence. En particulier, dans les zones où la couverture réseau est restreinte ou inexistante. L’alerte, simulant un avis d’évacuation hypothétique, a été lancée depuis la Terre à destination d’un satellite Starlink situé à environ 350 kilomètres au-dessus. Ce test est un pas important vers l’intégration des satellites dans les systèmes de communication d’urgence.

Les satellites Starlink, déployés par SpaceX, jouent un rôle essentiel dans ce test. Ces satellites, en orbite basse terrestre, fonctionnent comme des relais de téléphonie cellulaire dans l’espace. Grâce à cette technologie, les satellites peuvent capter et diffuser des messages directement vers des smartphones sur Terre.

Une fois l’alerte d’urgence envoyée par T-Mobile, un satellite Starlink la capte et la transmet à un smartphone T-Mobile dans la zone géographique ciblée par l’avis d’évacuation. T-Mobile indique que le processus de mise en file d’attente et de transmission de l’alerte n’a pris que quelques secondes, démontrant l’efficacité du système.

Une collaboration prometteuse entre T-Mobile et SpaceX

Ce test s’inscrit dans le cadre du partenariat établi en 2022 entre T-Mobile et SpaceX. L’objectif de cette collaboration est de permettre aux utilisateurs de T-Mobile de communiquer via les satellites Starlink, que ce soit pour envoyer des SMS, passer des appels ou utiliser des données mobiles.

Apparemment, la possibilité d’envoyer des SMS par satellite serait envisageable pour cette année. Tandis que les services vocaux et de données devraient être disponibles dans les années à venir. T-Mobile prévoit de tester cette technologie en version bêta avant de la proposer commercialement à ses clients.

Les concurrents se préparent

Ce développement s’inscrit dans un contexte de compétition croissante dans le domaine des communications par satellite. D’autres opérateurs, tels qu’AT&T et Verizon, travaillent également sur des solutions similaires pour offrir des services de communication via satellite. Par ailleurs, les géants de la technologie comme Apple et Google ont déjà introduit des services de communication par satellite pour les smartphones iPhone et Pixel.