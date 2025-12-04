Le XAG rover agricole booste l’automatisation des cultures

XAG lance un vent de nouveauté sur le monde agricole avec son rover agricole série R. Ce robot intelligent, 100% électrique, vise à simplifier le travail des producteurs de fruits, de légumes et des cultures sous serre. Les agriculteurs cherchent à réduire leurs coûts et améliorer leur productivité. Grâce à cette innovation, l’automatisation devient enfin accessible à tous.

Un rover intelligent pour automatiser les cultures spécialisées

La demande pour des fruits et légumes frais augmente chaque année. Or, la gestion de ces cultures reste difficile et coûteuse. Selon l’USDA, la main-d’œuvre représente 38% des charges. Ainsi, l’adoption de la technologie progresse rapidement. Le rover agricole XAG apporte une solution concrète. Il propose deux modèles adaptés à différents besoins, pour une automatisation immédiate des tâches répétitives.

La technologie embarquée du rover agricole XAG série R

Les deux modèles (R100 et R200) bénéficient d’un châssis compact et puissant, conçu pour se faufiler entre les rangs serrés. Ils utilisent la technologie JetSpray qui pulvérise avec précision, limitant tout gaspillage. Grâce à la télécommande SRC 5 et à l’interface tactile, le pilotage reste simple et sécurisé. De plus, la fonction cartographie RealTerra crée une vue détaillée du champ pour des itinéraires optimisés. L’intelligence artificielle s’assure aussi de la sécurité du robot et du terrain en temps réel.

Des performances adaptées aux vergers et serres innovantes

Le R100 convient parfaitement aux serres et cultures denses grâce à son format réduit et ses 80 kg. Le R200 affiche une plus grande capacité, idéale pour les vergers et vignobles. Leur fonctionnement silencieux, sans émissions, protège la santé des plantes. Les jets couvrent jusqu’à sept mètres de chaque côté, optimisant chaque passage et économisant temps et énergie.

En résumé, le rover agricole XAG permet d’automatiser facilement la gestion de cultures spécialisées. La technologie offre gain de temps, économies et respect des cultures. Les agriculteurs peuvent désormais repenser leur façon de travailler et adopter l’innovation au cœur de leurs champs. XAG ouvre ainsi la voie vers une agriculture plus intelligente et performante.

