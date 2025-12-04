Apple dit adieu au Mac Pro !

Le Mac Pro, longtemps symbole de puissance et de modularité chez Apple, ne sera plus renouvelé. En effet, après des années de mises à jour irrégulières et de repositionnements incertains, la firme de Cupertino a décidé de tourner définitivement la page.

Le Mac Pro, un produit devenu marginal dans la stratégie d’Apple

Le Mac Pro a toujours incarné le haut de gamme, avec des configurations impressionnantes et une modularité recherchée par les professionnels. Pourtant, au fil des années, Apple a perdu l’intérêt pour cette machine. Pour cause, les mises à jour se sont espacées, les redesigns ont parfois déçu. A la fin, les utilisateurs ont compris que le Mac Pro n’était plus une priorité pour Apple.

Le dernier modèle, équipé de la puce M2 Ultra, a confirmé cette impression. Derrière son apparence imposante, il n’offrait plus la flexibilité attendue. Il était impossible de changer la mémoire vive ou d’ajouter une carte graphique moderne. Beaucoup ont vu dans ce Mac Pro une simple déclinaison du Mac Studio, sans véritable valeur ajoutée.

Le Mac Studio prend la relève

Apple concentre désormais ses efforts sur le Mac Studio. Cette machine est à la fois compacte mais puissante, qui répond mieux aux besoins actuels des créatifs. Avec ses puces Apple Silicon, le Mac Studio offre des performances remarquables tout en restant plus accessible et plus adapté aux usages modernes.

Ce repositionnement illustre la volonté d’Apple de simplifier son catalogue et de privilégier des produits plus cohérents. Le Mac Studio devient ainsi le nouvel outil de référence pour les professionnels. Le Mac Pro, quant à lui, rejoint le musée des légendes technologiques.

Les utilisateurs devront donc se tourner vers le Mac Studio pour continuer à bénéficier de la puissance et de la fiabilité qui ont fait la réputation d’Apple.