Éblouissant : HP et Ferrari subliment la technologie pour une édition collector exclusive

HP crée l’événement avec son PC IA édition limitée HP Scuderia Ferrari, une machine où performance rime avec élégance. À quelques jours du mythique Grand Prix de Monaco, cette sortie célèbre l’alliance de deux géants : Ferrari, reine des circuits, et HP, maître de l’innovation informatique. Garanti collector, ce PC ne sera produit qu’à 4 999 exemplaires dans le monde.

Un design inspiré par l’héritage Ferrari

Ce nouveau PC est bien plus qu’un simple ordinateur portable. Bien au contraire, il rend hommage à l’héritage de deux marques iconiques, nourri des racines visionnaires de HP à Palo Alto et de l’audace mécanique de Ferrari à Maranello. Ainsi, fruit de près de deux ans de collaboration, il combine l’ingénierie de pointe de HP avec le style racé et l’expertise artisanale de Ferrari.

Dès l’ouverture de son packaging sur-mesure, le PC affiche la couleur. L’appareil, numéroté individuellement, se détache dans son écrin exclusif : un clin d’œil à la philosophie Ferrari, qui a toujours préféré un exemplaire en moins plutôt qu’un de trop sur le marché auto.

Une expérience utilisateur haut de gamme

L’édition limitée HP Scuderia Ferrari séduit tant par son look que par la technologie embarquée. Le châssis usiné CNC adopte une finition Rosso Magma inspirée de la lave en fusion, tandis que la face inférieure mélange fibre de carbone et verre Corning® Gorilla® pour une robustesse exemplaire. La marque mise aussi sur une expérience tactile soignée grâce à un repose-poignets en verre, un pavé haptique lumineux et un rétroéclairage LED personnalisable sur chaque touche du clavier.

L’intégration de solutions de refroidissement innovantes — comme plus de 2 000 micro-perforations sur la surface vitrée, inspirées par les grilles moteur Ferrari — garantit des performances optimales même en pleine charge, tout en préservant l’élégance de l’ensemble.

Puissance et exclusivité, la touche IA

Sous le capot, ce PC embarque un processeur Intel® Core™ Ultra X7 358H couplé à une carte graphique Intel Arc B390 pour répondre à tous les besoins : IA avancée, gaming intensif ou tâches pros exigeantes. L’écran tactile 3K Tandem OLED+ promet une immersion visuelle totale, appuyée par des fonds d’écran et animations lumineuses Ferrari exclusifs.

Côté accessoires, HP soigne le détail avec une housse Poltrona Frau, taillée dans le cuir italien des intérieurs Ferrari. La sécurité n’est pas en reste grâce à HP Wolf Security for Business, bouclier anti-cybermenaces intégré nativement.

Ce bijou de technologie et de design sera disponible en France dès le 12 juin 2026, au tarif conseillé de 4 999 € HT. Par ailleurs, les amateurs de belles mécaniques et de high-tech ne doivent pas tarder, car les stocks s’annoncent limités ! Dès lors, dites-nous en commentaire : seriez-vous prêt à craquer pour ce PC unique, digne des plus belles supercars ? Partagez vos avis et rêves de collectionneur sur nos réseaux !