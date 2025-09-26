State of Play : Insomniac dévoile enfin le premier trailer et la sortie de Marvel’s Wolverine

On l’a vu des bribes d’images et d’informations depuis des années, sais maintenant, il est bel est bien là. Marvel’s Wolverine, le prochain jeu d’action super-héros d’Insomniac, se dévoile durant le State of Play du 24 septembre dernier. Le studio derrière Spider-Man a également sorti une bande-annonce sanglante du jeu, et en bonus, une fenêtre de sortie. Plus d’infos ci-dessous.

Voir également : Super Mario Galaxy 2 revient dans une édition remasterisée sur Switch 2

Marvel’s Wolverine, un retour attendu depuis 2021

Annoncé pour la première fois en 2021, le projet Wolverine était resté mystérieux, mis à part quelques fuites révélant des éléments de développement. Ce n’est que 4 ans plus tard que les fans de Logan ont enfin pu avoir quelque chose à mettre sous la dent. Lors du PlayStation State of Play du 25 septembre, Insomniac Games dévoile un premier trailer de gameplay de Wolverine et fixer une fenêtre de sortie, exclusivement sur PlayStation 5.

La bande-annonce dévoilée met en avant l’essence même du personnage. On assiste à des combats rapprochés violents et un ton nettement plus sombre que les précédentes productions Marvel d’Insomniac. On y voit également Logan utiliser ses griffes pour des éliminations spectaculaires. Le tout, dans un rendu sanglant rendant honneur à la nature brutale du héros.

Les séquences montrent plusieurs environnements emblématiques tels que Madripoor, le Canada ou encore Tokyo, laissant entendre que l’histoire fera voyager les joueurs aux quatre coins du globe. Côté personnages, Mystique, Omega Red, les Sentinels et les Reavers ont été confirmés. L’acteur Liam McIntyre, connu pour son rôle dans Spartacus, incarnera Wolverine via la voix et la motion capture.

“Notre objectif est d’offrir l’expérience Wolverine ultime, basée sur les éléments phares d’Insomniac”, ajoute Aaron Jason Espinoza, senior community manager du studio. “Les combats rapides, fluides et féroces, des scènes d’action palpitantes, des fonctionnalités d’accessibilité robustes et une histoire captivante exploiteront les principes fondamentaux de l’un des personnages de bande dessinée les plus fascinants de tous les temps.”

Prévu pour l’automne 2026, Marvel’s Wolverine sera exclusif à la PlayStation 5. Insomniac promet également plus de détails au printemps 2026.