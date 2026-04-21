Révolution audio : vivez une expérience radio unique et personnalisée à bord grâce à Renault

Renault continue de secouer le secteur automobile en France. Cette fois, le constructeur mise sur l’audio digital embarqué avec le lancement de sa toute nouvelle application RMC BFM Drive, conçue main dans la main avec le groupe média du même nom. Dès mars 2026, les conducteurs profiteront d’une expérience sonore totalement personnalisée grâce à l’intelligence artificielle, embarquée directement dans l’habitacle. Décryptage d’une innovation prometteuse.

Une radio sur-mesure à portée de volant

Renault ne se contente plus d’offrir des technologies d’assistance à la conduite. Désormais, la firme française révolutionne l’écoute à bord avec RMC BFM Drive. Cette application, accessible gratuitement dans le système multimédia OpenR Link avec Google intégré, promet une expérience inédite pour tous les passionnés de radio et d’actualité. Mieux encore, elle place le conducteur au centre d’un contenu audio ajusté à la minute près et selon ses envies.

L’utilisateur prend le contrôle total de son environnement sonore. Il choisit :

La durée précise de son programme, de 15 minutes à plusieurs heures

Ses thématiques favorites, qu’il s’agisse de politique , sport , économie , technologies et bien d’autres

, , , et bien d’autres La voix de son journaliste maison préféré parmi plusieurs propositions

Et même sa région, pour recevoir des actualités locales personnalisées

Fini la radio linéaire ! Grâce à l’IA, l’application génère un bouquet sonore ajusté en temps réel selon les préférences et la situation de chaque trajet. L’offre est unique à l’échelle mondiale : ici, c’est le contenu qui s’adapte au conducteur, et non l’inverse.

L’intelligence artificielle, moteur de l’innovation Renault

Derrière cette avancée, une philosophie partagée entre Renault et RMC BFM. Les deux groupes veulent fabriquer des services à la fois simples d’usage et réellement intelligents, capables de transformer la voiture en un cocon connecté, synonyme de confort et de personnalisation. RMC BFM Drive s’intègre parfaitement dans la vision de Renault pour l’habitacle du futur : un espace pensé pour la connectivité, avec une IA qui s’efface pour mieux servir chaque conducteur. Les abonnés profiteront d’un catalogue exclusif, mis à jour de façon dynamique et pertinente.

Renault signe ici une collaboration prometteuse. Selon Arnaud Belloni, Directeur Global Marketing Renault, il s’agit d’une « expérience audio inédite, adaptée à chaque trajet et à chaque envie ». Pour Claire Leost, Directrice générale CMA Média, cette innovation « transformera durablement la relation avec notre public » et renouvelle la proximité entre médias et auditeurs.

Prêt à tester cette nouvelle façon d’écouter la radio en voiture ? Partagez vos attentes dans les commentaires et dites-nous quels contenus vous espérez retrouver sur votre tableau de bord connecté !