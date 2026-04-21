Lexar microSDXC 2 To : performance inégalée et capacité impressionnante

La marque Lexar vient de frapper fort sur le marché des cartes mémoire. Elle lance une nouvelle carte microSDXC 2 To pour sa gamme SILVER PLUS. Cet élargissement vise les créateurs et amateurs cherchant plus de place et des performances élevées. Voyons ce que cette nouveauté nous réserve.

Une capacité record pour des besoins de stockage croissants

Avec cette carte Lexar microSDXC 2 To, fini les manques d’espace. Les utilisateurs bénéficient d’options de stockage allant de 64 Go à 2 To. Cette large gamme répond aux exigences des photographes, vidéastes et joueurs. Plus besoin de supprimer des fichiers pour faire de la place. Vous pouvez conserver vidéos 4K, photos en rafale et jeux sans effort.

Des vitesses de lecture et d’écriture inégalées pour la 4K

La nouvelle carte Lexar SILVER PLUS ne se contente pas d’un grand espace. Elle se distingue aussi par des vitesses record. La version 2 To atteint jusqu’à 255 Mo/s en lecture et 180 Mo/s en écriture. Cela garantit des transferts rapides et un enregistrement vidéo fluide, même en 4K Ultra HD. Les créateurs n’auront plus à craindre les interruptions ou ralentissements pendant leur travail.

Compatibilité étendue : drones, caméras et consoles portables

Lexar sait que ses utilisateurs sont variés. Sa nouvelle carte est donc compatible avec de nombreux appareils comme les drones DJI, caméras d’action, consoles Nintendo Switch et Steam Deck. Elle répond aussi parfaitement aux besoins des créateurs utilisant Insta360 ou GoPro. Facile à adapter, elle accompagne les innovations technologiques de tous les jours.

Fiabilité et robustesse : la sécurité des données signée Lexar

La carte Lexar microSDXC 2 To n’offre pas que la vitesse et la capacité. Elle protège aussi vos données. Étanche, résistante aux chocs, à la chaleur et aux rayons X, elle est idéale en déplacement. Une garantie à vie ajoute un gage de tranquillité. Enfin, l’outil de récupération Lexar aide à restaurer les fichiers perdus.

Avec cette nouvelle Lexar microSDXC 2 To, la marque propose une carte haute performance pensée pour le futur. Entre grande capacité, vitesse accrue, compatibilité maximale et sécurité renforcée, elle s’adresse à tous les créateurs en quête de fiabilité. Le stockage ne sera plus jamais un souci, et vos créations resteront à portée de main.

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