Printemps radieux : Réinventez vos soirées, vivez la magie Philips Hue

Philips Hue profite de l’arrivée du printemps pour nous inviter à transformer nos espaces extérieurs en véritables lieux de vie connectés. À l’aide de ses solutions d’éclairage intelligentes, la marque propose de redécouvrir balcons, terrasses et jardins d’un simple geste, en créant des scénarios lumineux uniques et chaleureux.

Le printemps s’illumine avec Philips Hue

Dès le retour du soleil, Philips Hue met en avant une sélection de produits dédiés aux extérieurs. Grâce à l’application Hue ou à la commande par assistant vocal, chacun peut personnaliser son espace pour l’adapter à chaque moment de la journée comme de la soirée.

Les amateurs de jardinage ou de soirées en plein air apprécieront en particulier le spot extérieur Lily. Compact ou en version XL, il éclaire arbres, allées et massifs avec une précision étonnante. Facile à installer et modulable, il s’intègre dans tous les décors. Les millions de couleurs disponibles permettent de composer des ambiances sur mesure, parfaites pour prolonger les soirées printanières.

Du côté des ambiances festives, la guirlande lumineuse Hue Festavia prend des airs de guinguette avec ses globes raffinés. Elle s’installe en un clin d’œil et résiste à toutes les conditions extérieures. Son plus bel atout : changer de style et d’intensité lumineuse à tout moment, du bout des doigts ou à la voix, selon l’humeur ou l’occasion.

Des solutions lumineuses pour toutes les envies

Envie d’un décor vraiment original ? Le lightstrip d’extérieur Neon offre une totale liberté créative. Cette guirlande lumineuse souple et connectée s’adapte à la forme de votre terrasse, votre allée ou le mur de votre maison. Ses dégradés de couleurs homogènes créent des ambiances immersives ou mettent en valeur l’architecture du jardin pour des soirées inoubliables.

Enfin, pour une flexibilité maximale, Hue Go s’impose comme l’alliée idéale. Cette lampe portable, connectée et sans fil, passe sans effort de l’intérieur à l’extérieur. Légère, elle accompagne chaque moment, que ce soit un dîner entre amis sur la terrasse ou une lecture tranquille sous les étoiles. La magie opère immédiatement, avec un éclairage au choix blanc doux ou coloré, piloté à distance via smartphone ou commandes vocales.

Le printemps s’annonce lumineux et convivial avec Philips Hue ! Et vous, quelle ambiance rêvez-vous de créer sur votre terrasse ou dans votre jardin ? Partagez vos inspirations lumineuses en commentaire ou sur nos réseaux sociaux !