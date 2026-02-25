Klipsch ProMedia Lumina : puissance et connectivité réunies !

Klipsch, un nom mythique de l’audio américain, vient de lever le voile sur un nouveau système de son pour ordinateur : le ProMedia Lumina 2.1. Ce set allie technologie, design et fonctionnalités intelligentes pour s’adapter parfaitement au quotidien connecté des gamers, télétravailleurs, créateurs de contenu et passionnés de musique. Ce lancement s’inscrit dans la lignée d’un héritage démarré en 1999, qui avait déjà marqué l’univers des enceintes de bureau.

Un son précis et immersif grâce aux technologies Klipsch

Klipsch ne fait pas les choses à moitié. Le ProMedia Lumina hérite des célèbres pavillons MicroTractrix®, véritable signature de la marque. Ces petits bijoux de technologie garantissent une clarté sonore incroyable et une large diffusion du son, parfait pour ressentir toute la puissance durant vos jeux, vos vidéos ou vos sessions musicales. Le design des satellites, modernisé, attire immédiatement l’œil. Mais surtout, il optimise la restitution du son pour vous plonger au cœur de l’action.

Le caisson de basses, quant à lui, cache un haut-parleur latéral de 15,2 cm dans un format ultra-fin. Résultat : il se glisse partout, même sous votre bureau, sans sacrifier la profondeur des graves. Le contrôle manuel des basses et le rangement pour câbles sont des détails bienvenus pour garder un setup propre et personnalisable, sans complication.

Connectivité et expérience utilisateur nouvelle génération

En plus du son, la connectivité fait partie des points forts. On retrouve Bluetooth 5.3, USB-C et une classique entrée 3,5 mm. L’installation prend littéralement quelques minutes. Les réglages s’effectuent directement via des boutons tactiles ou via l’application Klipsch Connect Plus. Les windowsiens bénéficient même d’une version Desktop (Klipsch Control).

L’utilisateur peut tout personnaliser : égaliseur 6 bandes, modes Musique ou Film, virtual surround, et même un mode Nuit qui limite les basses pour écouter sans déranger la maison. Autre atout : le démarrage et l’arrêt automatique synchronisé avec le PC éliminent la gestuelle manuelle – un vrai plus pour les pressés ou les têtes-en-l’air !

Ambiance, modernité et ergonomie au rendez-vous

Klipsch mise aussi sur l’ambiance avec six LED intégrées à chaque satellite. Cinq modes d’éclairage, synchronisation avec la musique ou même avec les couleurs de l’écran grâce au mode Screen React : le setup devient vivant et entièrement personnalisable. C’est le petit détail qui transforme un coin bureau en expérience immersive, en solo ou en streaming.

Enfin, la promesse Klipsch reste intacte : un son exceptionnel, une simplicité d’utilisation et un design soigné pour 349€. Les nostalgiques du ProMedia originale comme les nouveaux adeptes y trouveront leur compte, que ce soit pour le jeu, le travail ou la détente.

Envie de booster votre expérience audio ? Dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle version du ProMedia ! Laissez-nous votre avis ou partagez l’article autour de vous pour faire connaître cette nouveauté signée Klipsch.