Actualités

Le kit complet callisto™ simplifie avec succès la préparation ADN

il y a 1 heureDernière mise à jour: 24 février 2026
Temps de lecture 1 minute
Le kit complet Callisto™ facilite la préparation automatisée des échantillons ADN.

La préparation automatisée des échantillons ADN progresse à grands pas. À l’AGBT 2026, Volta Labs et Watchmaker Genomics dévoilent leur nouvelle solution : le kit complet Callisto™. Cette innovation promet de transformer la préparation de bibliothèques ADN, un processus clé pour la recherche en génomique.

Un partenariat innovant pour la préparation automatisée des ADN

Volta Labs et Watchmaker Genomics unissent leurs forces. Leur objectif commun est simple : rendre la préparation des échantillons NGS plus simple et plus précise. Le kit complet Callisto™ combine la chimie avancée de Watchmaker avec l’automatisation de Volta. Ce partenariat vise à résoudre les défis des laboratoires en quête de fiabilité et de reproductibilité.

Les avantages du kit complet Callisto™ pour les laboratoires

Le kit complet Callisto™ offre de grands avantages. D’abord, il permet un flux de travail automatisé sans PCR, réduisant les biais d’amplification. Cela entraîne une couverture génomique plus homogène et limite les manipulations manuelles. Les laboratoires gagnent ainsi en temps et en qualité. Ce kit assure aussi des résultats cohérents, limitant la variabilité entre opérateurs. Grâce à lui, le personnel se concentre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Automatisation et simplicité du WGS sans PCR

La force de Callisto™ est sa simplicité d’utilisation. Son système à bouton-poussoir automatise chaque étape de la préparation des bibliothèques. Ce format est idéal pour les laboratoires de séquençage qui ne nécessitent pas un débit très élevé. De plus, la solution libère les équipes du temps technique et garantit un haut niveau de performance.

Présentation officielle à l’AGBT 2026 à Orlando

Le lancement a eu lieu lors de l’AGBT 2026 à Orlando. Une démonstration live a permis aux participants de découvrir le kit complet Callisto™ et son flux de travail en action. Laboratoires, chercheurs et experts ont pu échanger directement avec les équipes de Volta Labs et Watchmaker Genomics.

Pour conclure, le kit complet Callisto™ marque une étape importante dans l’automatisation de la préparation des échantillons ADN. Grâce à cette innovation, les laboratoires bénéficient d’un outil fiable, efficace et facile d’accès. Ce partenariat ouvre la voie à une recherche génomique plus rapide et plus précise.

Lisez notre dernier article tech : Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile son ultime bande-annonce « Go Forth » avant sa sortie imminente

il y a 1 heureDernière mise à jour: 24 février 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Klipsch ProMedia Lumina
Klipsch ProMedia Lumina : puissance et connectivité réunies !
il y a 2 heures
Commotion lance un système IA innovant pour optimiser les opérations des entreprises.
Commotion système d’exploitation IA booste l’efficacité des entreprises
il y a 3 heures
Le Store Digital Twin d’Hanshow optimise la gestion et l’expérience en magasin.
Store Digital Twin : une avancée remarquable pour le commerce de détail
il y a 17 heures
Grand ecran
Innovation éclatante : France Télévisions révolutionne le sport en UHD HDR10+ pour un spectacle inoubliable
il y a 18 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page