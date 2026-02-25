Le kit complet callisto™ simplifie avec succès la préparation ADN

La préparation automatisée des échantillons ADN progresse à grands pas. À l’AGBT 2026, Volta Labs et Watchmaker Genomics dévoilent leur nouvelle solution : le kit complet Callisto™. Cette innovation promet de transformer la préparation de bibliothèques ADN, un processus clé pour la recherche en génomique.

Un partenariat innovant pour la préparation automatisée des ADN

Volta Labs et Watchmaker Genomics unissent leurs forces. Leur objectif commun est simple : rendre la préparation des échantillons NGS plus simple et plus précise. Le kit complet Callisto™ combine la chimie avancée de Watchmaker avec l’automatisation de Volta. Ce partenariat vise à résoudre les défis des laboratoires en quête de fiabilité et de reproductibilité.

Les avantages du kit complet Callisto™ pour les laboratoires

Le kit complet Callisto™ offre de grands avantages. D’abord, il permet un flux de travail automatisé sans PCR, réduisant les biais d’amplification. Cela entraîne une couverture génomique plus homogène et limite les manipulations manuelles. Les laboratoires gagnent ainsi en temps et en qualité. Ce kit assure aussi des résultats cohérents, limitant la variabilité entre opérateurs. Grâce à lui, le personnel se concentre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Automatisation et simplicité du WGS sans PCR

La force de Callisto™ est sa simplicité d’utilisation. Son système à bouton-poussoir automatise chaque étape de la préparation des bibliothèques. Ce format est idéal pour les laboratoires de séquençage qui ne nécessitent pas un débit très élevé. De plus, la solution libère les équipes du temps technique et garantit un haut niveau de performance.

Présentation officielle à l’AGBT 2026 à Orlando

Le lancement a eu lieu lors de l’AGBT 2026 à Orlando. Une démonstration live a permis aux participants de découvrir le kit complet Callisto™ et son flux de travail en action. Laboratoires, chercheurs et experts ont pu échanger directement avec les équipes de Volta Labs et Watchmaker Genomics.

Pour conclure, le kit complet Callisto™ marque une étape importante dans l’automatisation de la préparation des échantillons ADN. Grâce à cette innovation, les laboratoires bénéficient d’un outil fiable, efficace et facile d’accès. Ce partenariat ouvre la voie à une recherche génomique plus rapide et plus précise.

Lisez notre dernier article tech : Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile son ultime bande-annonce « Go Forth » avant sa sortie imminente