Tesla Model S : on vous dit tout sur cette berline électrique de luxe !

La Tesla Model S est l’une des voitures électriques les plus emblématiques de la dernière décennie. Depuis son lancement en 2012, elle a marqué l’histoire de l’automobile en prouvant qu’une berline électrique pouvait rivaliser avec les meilleures voitures thermiques de luxe. En 2026, elle reste une référence incontournable, alliant design, performance et technologie. Mais que vaut-elle vraiment aujourd’hui ? Voici un tour d’horizon complet.

Présentation de la Tesla Model S

La Tesla Model S est une grande berline haut de gamme 100% électrique. Elle se distingue par son design élégant, ses lignes fluides et son allure sportive. Avec près de cinq mètres de long, elle offre un espace intérieur généreux et un confort digne des meilleures berlines de luxe. Son style fastback, avec une silhouette effilée, lui confère une allure moderne et dynamique.

À l’intérieur, la Model S mise sur la simplicité et la technologie. L’habitacle est minimaliste, dominé par un immense écran tactile central qui contrôle la quasi-totalité des fonctions du véhicule. Les matériaux sont de qualité et l’ambiance est épurée, renforçant l’impression de modernité. Par ailleurs, Tesla a également misé sur la connectivité et les mises à jour logicielles régulières, permettant à la voiture de s’améliorer au fil du temps.

Zoom sur les déclinaisons et les performances de la Tesla Model S

En 2026, la Tesla Model S est proposée en plusieurs versions, dont la « Dual Motor » et la « Plaid ».

La première offre déjà des performances impressionnantes, avec une puissance de 680 chevaux et une autonomie dépassant les 600 km selon le cycle WLTP.

La version Plaid, quant à elle, est équipée de trois moteurs. De plus, elle développe plus de 1 020 chevaux et abat le 0 à 100 km/h en seulement 2,1 secondes.

La vitesse maximale peut atteindre 322 km/h sur la Plaid, ce qui en fait l’une des berlines les plus rapides du monde. L’autonomie reste remarquable, avec plus de 600 km annoncés, ce qui permet de voyager sereinement. En outre, Tesla a également travaillé sur la recharge. En effet, grâce aux Superchargeurs, il est possible de récupérer environ 300 km d’autonomie en une vingtaine de minutes.

Quels sont les avantages de la Tesla Model S ?

Le premier avantage de la Model S est son autonomie record. Peu de voitures électriques rivalisent avec ses chiffres, ce qui en fait une référence pour les longs trajets. Son réseau de Superchargeurs, dense et rapide, renforce cette praticité et rassure les conducteurs.

Le deuxième atout est sa performance exceptionnelle. La Model S combine le confort d’une berline de luxe avec des accélérations dignes d’une supercar. Elle offre une expérience de conduite unique, silencieuse et puissante.

Enfin, son écosystème technologique est un argument majeur : mises à jour logicielles, conduite semi-autonome avec l’Autopilot, et un système multimédia avancé en font une voiture connectée et évolutive.

Quels sont ses défauts ?

Malgré ses qualités, la Tesla Model S n’est pas exempte de critiques. Le premier défaut souvent relevé concerne ses finitions intérieures. Bien que l’habitacle soit moderne, certains matériaux et ajustements ne sont pas toujours au niveau des grandes marques allemandes de luxe. Cela peut décevoir une clientèle exigeante.

Le second point faible est son prix élevé. La Model S reste une voiture coûteuse, ce qui limite son accessibilité. De plus, certains utilisateurs évoquent une fiabilité perfectible, notamment sur les premières générations, même si Tesla a beaucoup progressé ces dernières années.

Qu’en est-il de son coût d’achat et ses coûts d’entretien ?

En 2026, le prix de la Tesla Model S varie selon la version. La Dual Motor est proposée au comptant, à 139 990 dollars, tandis que la Plaid dépasse les 159 990 dollars. Ces tarifs la placent dans la catégorie des berlines de luxe, en concurrence avec des modèles comme la Porsche Taycan ou la Mercedes EQS.

Concernant l’entretien, la Model S bénéficie d’un avantage lié à sa motorisation électrique. L’absence de nombreuses pièces mécaniques classiques (embrayage, échappement, boîte de vitesses complexe) réduit les coûts. Plusieurs études montrent que les Tesla sont globalement moins chères à entretenir que les voitures thermiques haut de gamme. Toutefois, certains frais peuvent surprendre, comme le remplacement de la batterie ou des réparations liées aux équipements électroniques.

Est-ce intéressant d’acheter une Tesla Model S en 2026 ?

D’un côté, la Tesla Model S reste une référence absolue en matière de performance et d’autonomie. Elle incarne le luxe électrique et bénéficie d’un réseau de recharge unique. Pour ceux qui recherchent une berline haut de gamme innovante et puissante, elle demeure un choix pertinent.

D’un autre côté, son prix élevé et la concurrence accrue des autres constructeurs peuvent faire hésiter. En 2026, de nombreuses marques proposent des modèles électriques performants et parfois plus abordables. Acheter une Model S reste donc un investissement conséquent, mais il s’agit aussi d’un véhicule emblématique qui conserve une forte valeur d’image.

Et voilà, maintenant vous connaissez toutes les principales informations sur la Tesla Model S !