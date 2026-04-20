AIVEREST exosquelette impressionne par ses innovations à Hanovre

La technologie avance vite. Aujourd’hui, AIVEREST exosquelette fait sensation. Cette marque chinoise, pensée pour améliorer la vie et le travail, fait ses grands débuts européens. Lors de la Foire de Hanovre 2026, elle dévoile cinq modèles innovants. Focus sur les nouveautés qui changent le monde de la mobilité intelligente.

Lancement d’AIVEREST exosquelette à la Foire de Hanovre 2026

Cette année, AIVEREST exosquelette attire tous les regards à la Foire de Hanovre. Son stand C10, situé au hall 26, attire des visiteurs curieux et professionnels. Le public découvre des solutions basées sur l’intelligence artificielle, alliant technologie et robustesse. Deux ans de développement ont permis de cerner les besoins des ouvriers, des secours et des personnes âgées. Le fruit : cinq exosquelettes adaptés à des usages concrets, prêts à révolutionner les métiers et la vie quotidienne.

Trois gammes d’exosquelettes pour le secteur industriel

AIVEREST exosquelette propose plusieurs modèles adaptés à chaque besoin :

Exosquelette pour membres supérieurs : Léger (1,9 kg), il aide les travailleurs à soulever les bras et réduire la fatigue. Il assure un soutien de 10 kg, sans batterie ni câble. Parfait pour éviter les blessures.

: Léger (1,9 kg), il aide les travailleurs à soulever les bras et réduire la fatigue. Il assure un soutien de 10 kg, sans batterie ni câble. Parfait pour éviter les blessures. Exosquelette pour la taille : Trois versions existent, chacune adaptée à l’intensité du travail. Il aide les logisticiens à moins se pencher et à porter jusqu’à 60 kg, en économisant l’énergie.

: Trois versions existent, chacune adaptée à l’intensité du travail. Il aide les logisticiens à moins se pencher et à porter jusqu’à 60 kg, en économisant l’énergie. Exosquelette mobile et agile : Proposé aux secours, il facilite le transport de charges lourdes en situations extrêmes. Il synchronise les mouvements pour offrir 70 % de réduction de la tension sur le dos.

Tous ces produits se distinguent par leur légèreté, leur confort et leur facilité d’utilisation.

AIVEREST : innovations et récompenses internationales

Le design de AIVEREST exosquelette ne passe pas inaperçu. Plusieurs prix prestigieux, comme l’iF Design Award et les MUSE Design Awards, saluent la créativité de la marque. Les modèles sont reconnus pour leur mécanique intelligente et leur interaction fluide avec le corps humain. C’est une première étape réussie sur le marché européen, où la demande pour des solutions de mobilité innovantes grandit.

Expérience immersive des exosquelettes lors du salon

Sur le stand d’AIVEREST, chaque visiteur peut essayer les exosquelettes. Les modèles industriels et ceux pour l’usage quotidien, comme pour les personnes âgées ou les sportifs, sont disponibles à l’essai. Cette expérience immersive permet de comprendre les avantages réels des produits, en situation. Elle transforme la visite en une découverte concrète de la technologie d’assistance.

En résumé, AIVEREST exosquelette marque une avancée majeure dans le domaine des technologies portables d’assistance. À la Foire de Hanovre 2026, la marque prouve que l’innovation peut répondre à des besoins variés : industrie, secours, ou usages personnels. Avec ses récompenses et ses solutions sur mesure, AIVEREST ouvre la voie à un futur où chacun, jeune ou âgé, peut aller plus loin grâce à la mobilité intelligente. L’avenir de cette technologie s’annonce prometteur.

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