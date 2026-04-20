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Plongez dans l’excellence : la nouvelle gamme Sony révolutionne l’immersion cinéma à la maison

il y a 2 minutesDernière mise à jour: 19 avril 2026
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Sony

Sony élargit encore sa famille audio et vidéo avec une nouvelle série de produits pensées pour faire entrer le cinéma dans nos salons. Fidèle à sa vision « Cinema is Coming Home », la marque japonaise dévoile les barres de son et enceintes BRAVIA Theatre, aux côtés de ses nouveaux téléviseurs BRAVIA 3 II et BRAVIA 2 II. L’objectif ? Offrir aux passionnés d’immersion des expériences dignes des meilleures salles obscures, sans sortir de chez soi.

Une immersion sonore repensée

La nouvelle gamme BRAVIA Theatre s’adresse aussi bien aux novices qu’aux technophiles exigeants. Parmi les nouveautés, on retrouve deux barres de son phares : la BRAVIA Theatre Bar 7 et la Theatre Bar 5. La première séduit par son format compact allié à neuf haut-parleurs, dont certains orientés vers le haut et les côtés pour créer un champ sonore étendu.

Son atout majeur ? La technologie 360 Spatial Sound Mapping de Sony, qui génère une atmosphère surround bluffante en s’adaptant aux caractéristiques de votre pièce. A vous les séances cinéma optimisées, même sans multiplager les enceintes ! Envie de pousser l’immersion encore plus loin ? Ajoutez les nouveaux caissons de basses (Sub 8 et Sub 9) ou l’enceinte arrière Rear 9 pour ressentir physiquement chaque effet sonore.

Des téléviseurs pour chaque salon

Sony frappe fort avec deux nouveaux modèles. Ainsi, le BRAVIA 3 II, téléviseur LED milieu de gamme, monte jusqu’à 100 pouces : idéal pour transformer son salon en home cinéma. De plus, doté du célèbre processeur XR et de la technologie XR Triluminos Pro, il assure une image éclatante aux couleurs naturelles, un contraste prononcé et des détails précis. Par ailleurs, Sony confie à MediaTek la gestion des SoC pour une image sans bruit, douce et détaillée. Enfin, les gamers apprécieront la compatibilité 4K 120 Hz et les quatre ports HDMI 2.1.

Le BRAVIA 2 II cible de son côté les petits espaces ou les budgets plus serrés, avec des tailles de 43 à 75 pouces. Cependant, il ne sacrifie pas la qualité : upscaling 4K, Dolby Atmos®, DTS® et l’environnement Google TV garantissent une expérience fluide et immersive.

L’accessibilité et le contrôle au cœur de l’expérience

Sony pense aussi à la simplicité d’utilisation. Grâce à l’application BRAVIA Connect, vous pilotez volume ou profils sonores depuis votre smartphone. Les nouvelles télécommandes inclusives, pensées pour tous, facilitent la prise en main avec leur ergonomie revisitée et la fonction Remote Finder pour ne plus jamais perdre la zapette !

Vous rêvez d’un vrai home cinéma ? Eh bien, les nouveaux produits BRAVIA Theatre et téléviseurs Sony sont, en effet, disponibles en précommande dès mars et mai 2026. Alors, dites-nous en commentaire : quelle nouveauté Sony attendez-vous le plus ? N’hésitez pas à partager vos envies, vos idées ou vos expériences !

il y a 2 minutesDernière mise à jour: 19 avril 2026
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Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

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