Lassen Peak franchit un cap majeur avec son scanner AirFrisk

La technologie évolue chaque jour pour renforcer notre sécurité. Ainsi, aujourd’hui, la société Lassen Peak marque un tournant avec une innovation sans précédent. En effet, son scanner portatif AirFrisk™, conçu pour détecter des armes dissimulées, vient de recevoir deux brevets majeurs, couvrant à la fois l’appareil et sa méthode d’utilisation. Grâce à cette avancée, Lassen Peak s’impose comme pionnier de la sécurité sur le terrain et promet de changer les pratiques pour la protection des communautés.

Deux brevets pour le scanner portatif AirFrisk™ de Lassen Peak

Après plusieurs années de développement, Lassen Peak annonce une double victoire : l’obtention de deux nouveaux brevets américains. Le premier protège l’appareil AirFrisk, tandis que le second protège la méthode d’utilisation, qui permet une détection non invasive d’armes dissimulées, à distance et sans contact. Cette double protection assure à Lassen Peak une position forte pour lancer sans crainte sa technologie sur le marché.

Fonctionnement du système de détection d’armes dissimulées

Le scanner AirFrisk™ fonctionne dans la bande des ondes submillimétriques, entre 304 et 311 GHz. Cette plage offre une résolution très fine, capable de distinguer un objet dangereux d’un téléphone ou d’un portefeuille. Alimenté par batterie, ce système a été pensé pour une utilisation portative qui ne dépend pas du courant électrique mural, comme les portiques de sécurité classiques. L’AirFrisk™ peut donc suivre les forces de l’ordre sur le terrain et s’utiliser partout.

Innovation technologique : radar sur puce et imagerie submillimétrique

Au cœur du dispositif se trouve un système radar sur puce exclusif. Il intègre jusqu’à 24 récepteurs et 8 émetteurs qui travaillent ensemble pour offrir une detection cohérente et une grande précision. Cette innovation permet d’analyser l’amplitude et la phase des signaux, ce qui améliore le rapport signal/bruit et l’efficacité énergétique. Grâce à cette avancée, le scanner AirFrisk™ utilise moins d’énergie qu’un téléphone portable classique, avec des performances de pointe.

En bref, Lassen Peak redéfinit la sécurité grâce à son scanner portatif AirFrisk™ et à ses nouveaux brevets. Ce système, innovant et respectueux des libertés individuelles, permet à la fois d’accroître la sécurité et d’éviter les désagréments des contrôles traditionnels. Avec ces protections, Lassen Peak garantit l’exclusivité d’une technologie de détection d’armes dissimulées portable et prépare le terrain pour une adoption à grande échelle par les forces de l’ordre.

Lisez notre dernier article tech : Windows ou Linux : quel système choisir pour jouer en 2026 ?