Quad Lock Traverse Backpack (26L) : un sac pensé pour le quotidien… et bien plus

J’ai récemment reçu le Traverse Backpack (26L) de Quad Lock, et je dois dire que le premier contact est extrêmement positif. D’ailleurs, on sent immédiatement que l’on n’est pas face à un simple sac à dos « lifestyle ». Il s’agit bien d’un produit réfléchi, conçu pour accompagner le quotidien avec sérieux, confort et une vraie exigence de qualité. Quad Lock, que l’on connaît surtout pour ses systèmes de fixation pour smartphones, étend ici clairement sa philosophie “protection-first” à un nouvel univers. Le résultat est franchement convaincant.

Un design sobre, robuste et immédiatement rassurant

Visuellement, le Traverse Backpack reste dans une approche très sobre. Le noir domine, avec une finition mate élégante qui inspire confiance. Le sac ne cherche pas à en faire trop, et c’est précisément ce que j’apprécie. Il passe aussi bien dans un environnement professionnel que pour des déplacements plus informels, voire sportifs. Les matériaux utilisés respirent la solidité. Ce n’est pas un hasard puisque Quad Lock a développé ce sac en partenariat avec Thule, référence absolue en matière de bagagerie et de transport.

Dès la prise en main, on sent que le tissu est épais, résistant et pensé pour durer. Le nylon 900D utilisé inspire clairement confiance. Les panneaux résistants aux intempéries renforcent ce sentiment de sac prêt à affronter la vraie vie. Il n’est donc pas seulement conçu pour les trajets idéalisés du marketing.

Un confort réellement au rendez-vous

Une fois sur le dos, le Traverse Backpack confirme sa bonne impression initiale. Le confort est clairement l’un de ses points forts. Les bretelles sont larges, bien rembourrées et respirantes. De plus, le panneau dorsal offre un maintien efficace sans créer de points de pression désagréables. Même bien chargé, le sac reste agréable à porter. C’est essentiel pour les longues journées de travail, les déplacements en train ou les trajets à vélo.

La présence d’une sangle poitrine est également un vrai plus. Elle stabilise efficacement le sac et améliore la répartition du poids. Ceci est particulièrement utile lorsque l’on transporte un ordinateur portable et plusieurs accessoires. On sent que le sac a été pensé pour un usage quotidien intensif. Il n’est donc pas uniquement conçu pour transporter un laptop d’un point A à un point B.

Une organisation interne exemplaire

C’est probablement l’un des aspects qui m’a le plus séduit : le nombre et l’intelligence des rangements. Le Traverse Backpack offre une organisation interne particulièrement généreuse et bien pensée. Chaque chose trouve naturellement sa place, sans avoir à empiler ou tasser le contenu.

Le compartiment principal est spacieux et permet d’emporter facilement des vêtements, un casque audio ou même du matériel photo léger. De plus, le compartiment dédié à l’ordinateur est très bien protégé, avec une housse épaisse capable d’accueillir un laptop jusqu’à 17 pouces. L’accès latéral zippé est extrêmement pratique. Il permet de sortir l’ordinateur rapidement sans devoir ouvrir entièrement le sac. Ce détail fait toute la différence au quotidien.

À l’intérieur, la doublure bleue typique de Quad Lock n’est pas qu’un simple choix esthétique. Elle améliore réellement la visibilité du contenu, évitant de chercher ses accessoires à l’aveugle. C’est un détail, mais à l’usage, c’est très appréciable.

Pensé pour les déplacements modernes

Que ce soit pour le bureau, le train ou le vélo, le Traverse Backpack coche beaucoup de cases. Sa conception résistante à la pluie, grâce à un traitement déperlant sans PFC et une base renforcée, permet d’affronter sans stress les changements de météo. Ce n’est pas un sac étanche au sens strict. Toutefois, il reste clairement un sac rassurant pour protéger son matériel au quotidien.

On sent que ce sac s’adresse à celles et ceux qui bougent beaucoup, qui transportent du matériel coûteux et qui ne veulent pas faire de compromis entre confort, protection et esthétique. C’est un sac utilitaire, mais avec une vraie touche premium.

Prix et disponibilité du Quad Lock Traverse Backpack

Le Quad Lock Traverse Backpack (26L) est proposé au tarif public conseillé de 129,99 €, avec une disponibilité en précommande depuis le 23 janvier 2026 sur la boutique européenne de Quad Lock. Il bénéficie d’un positionnement tarifaire cohérent au regard de la qualité perçue, des matériaux utilisés et du partenariat avec Thule.

Mon ressenti après les premiers jours

Après l’avoir reçu et manipulé, mon ressenti est très clair : c’est un sac vraiment très qualitatif. Il est confortable, bien pensé, et surtout extrêmement pratique grâce à son très grand nombre de rangements. Quad Lock signe ici une première incursion très réussie dans le monde de la bagagerie. Il propose un produit mature, abouti et clairement orienté vers un usage réel, pas seulement marketing.