Samsung Exynos 2600 : le processeur qui veut relancer la bataille face à Qualcomm

Le marché des smartphones haut de gamme s’apprête à vivre un tournant. Après plusieurs années de retard face aux Snapdragon de Qualcomm, Samsung dévoile l’Exynos 2600. Cette nouvelle puce, gravée en 2 nm, promet des performances proches du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Les premiers benchmarks montrent une quasi-parité, ce qui pourrait changer l’image des Galaxy S26 et redonner du crédit à la stratégie maison de Samsung.

Un processeur de nouvelle génération pour les Galaxy S26

Samsung a longtemps souffert de la comparaison avec Qualcomm. En effet, ses précédents Exynos étaient jugés moins puissants et moins efficaces. Toutefois, l’Exynos 2600 marque une rupture. Grâce à une architecture optimisée et une finesse de gravure en 2 nm, il promet une meilleure gestion de la consommation d’énergie et des températures. Cela signifie des smartphones plus rapides, mais aussi plus endurants au quotidien.

Justement, les Galaxy S26 devraient être les premiers modèles équipés de cette puce. Selon les informations disponibles, Samsung prévoit de l’intégrer dans certaines régions, tandis que d’autres recevront le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cette double stratégie reste fidèle à la tradition du constructeur, mais cette fois, l’écart de performance pourrait être réduit au minimum.

Exynos 2600 matches the Snapdragon 8 Elite Gen 5 in Vulkan on Geekbench!



With synthetic scores looking nearly identical, the real battle begins now. All eyes are on upcoming 3DMark leaks and gaming benchmarks to see which chip truly leads in practice. https://t.co/IJ8vqKwZKO pic.twitter.com/sUirDVIrte — Kaulenda (@BairroGrande) February 2, 2026

Samsung compte bien rivaliser avec Qualcomm et Apple

L’arrivée de l’Exynos 2600 ne vise pas seulement Qualcomm. Samsung espère aussi se repositionner face à Apple, dont les puces dominent souvent les benchmarks. Les médias coréens évoquent même un processeur capable de surpasser ses concurrents directs. Si ces promesses se confirment, Samsung pourrait enfin proposer une alternative crédible et renforcer son indépendance technologique.

Par ailleurs, en réduisant sa dépendance à Qualcomm, Samsung gagne en flexibilité et en contrôle sur ses produits. Cela pourrait aussi améliorer la perception des utilisateurs, souvent critiques face aux différences de performances entre les versions Snapdragon et Exynos. Le pari est audacieux, mais il pourrait marquer un tournant majeur pour l’avenir des Galaxy.