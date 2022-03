Huawei lance la MatePad Paper : une liseuse de 10,3 pouces avec stylet – MWC 2022

Le MWC 2022 semble avoir été un moment stratégie pour Huawei afin d’annoncer de nouveaux produits pour le marché européen. Après vous avoir présenté les ordinateurs MateStation X, MateBook X Pro 2022 et MateBook E 2022 annoncés par la marque chinoise, voici les détails du tout dernier produit : la MatePad Paper, une liseuse e-ink avec un écran de 10,3 pouces et un stylet.

Une liseuse à grand écran pour Huawei, la MatePad Paper

Huawei est venu étonner avec une nouvelle catégorie de produit lors du MWC 2022 : une liseuse. Nommée MatePad Paper, cette tablette vient profiter d’une dalle e-ink de 10,3 pouces avec une définition de 1 872 x 1 404 ainsi que 32 niveaux de gris différents. Petite information supplémentaire, le ratio écran-corps est de 86,3 %.

Qui dit écran e-ink, dit logiquement un taux de rafraichissement plus bas. Celui-ci s’adapte cependant en fonction des contenus qui seront regardés sur la tablette, élevée lors du visionnage d’une vidéo, faible pour de la lecture. Cette adaptabilité permet notamment de préserver le niveau de batterie. Huawei annonce d’ailleurs une autonomie de 4 semaines pour ce produit (6 jours en utilisation continue).

En plus de cela, nous apprenons que la Huawei MatePad Paper est compatible avec le M-Pencil. Ce stylet, ayant une latence de 26 ms, permet ainsi d’annoter des documents ou prendre des notes manuscrites (convertibles en texte). Autre petite fonction intéressante de la liseuse, elle peut enregistrer des notes vocales.

Dernière spécificité de la tablette, son système d’exploitation maison HarmonyOS (très proche d’Android). Il permet notamment de profiter de l’AppGallery avec ses applications et ses livres ; d’afficher des widgets sur l’écran d’accueil ; mais aussi de profiter d’un mode multitâche.

Aucune date de sortie n’a pour le moment été officialisée pour cette liseuse. Huawei précise tout de même que la MatePad Paper sera proposée au prix de 499 € (avec stylet M-Pencil) dans sa configuration avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Trois coloris seront disponibles : noir, kaki et bleu.