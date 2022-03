Huawei MateBook E : une tablette sous Windows 11 aux airs de Surface Pro – MWC 2022

Huawei a joué cartes sur table durant le MWC 2022 en s’attaquant à nouveau au marché des ordinateurs. Après vous avoir parlé du PC tout-en-un MateStation X l’ordinateur premium ultra-portable MateBook X Pro 2022, nous passons à l’hybride MateBook E 2022. À travers ce produit, la marque chinoise vient proposer une alternative sérieuse aux Surface Pro de Microsoft en proposant un ordinateur/tablette sous Windows 11 muni d’une belle dalle OLED.

S’attaquer aux Surface Pro, le projet de la tablette Huawei MateBook E ?

Pas de nouveaux smartphones pour Huawei lors du MWC, mais beaucoup de nouveaux PC. Parmi les nouveautés annoncées par le constructeur, l’une des plus nomades semble être le Matebook E 2022. Ce produit vient en effet prendre la forme d’une tablette tournant sous Windows 11, mais pouvant se transformer en PC portable. Ce produit hybride vient ainsi directement entrer en concurrence avec le format d’ordinateur de la gamme Surface Pro de Microsoft.

Parmi ces points forts, la Huawei MateBook E 2022 profite tout d’abord d’une dalle OLED de 12,6 pouces avec une définition 2K (2560 x 1600 pixels), une luminosité maximale de 600 nits, un ratio de contraste de 1 000 000:1 et une prise en charge à 100 % des couleurs P3. Cette tablette hybride profite d’ailleurs de bordures assez fines (ratio écran-corps de 90 %), faisant penser à celle des iPad Pro ou encore du dernier iPad Air. Bien évidemment, elle est tactile. Petite nouveauté sur cette génération, les commandes gestuelles jusqu’à 4 doigts sont prises en charge.

Profitant d’un format assez compact avec une finesse de 7,9 mm et un poids de 709 g, la tablette hybride Huawei MateBook E 2022 embarque une puce Intel i3, i5 ou i7 de 11e génération couplée à 8 ou 16 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage interne SSD. Parmi les autres points matériels à noter, la tablette s’équipe de 4 micros associés à une IA de suppression du bruit, 4 haut-parleurs ainsi qu’une webcam de 8 Mpx. Pour vite recharger les batteries, le produit est compatible avec la charge rapide 65 W. L’autonomie est quant à elle de 10 heures.

Tout comme les Surface pros de Microsoft, un stylet est de la partie : le M-Pencil de 2e génération. Il profite notamment d’une latence de 2 ms, de 4096 niveaux de sensibilité et peut être rechargé de façon aimantée sur la tablette. Un étui avec clavier coulissant permet quant à lui de transformer la tablette en ordinateur portable en un clin d’œil. Côté connectique, un seul port USB-C et une prise mini-jack sont de la partie.

Huawei a annoncé que le MateBook E sera proposé au prix de 649 euros pour la version avec Intel Core i3, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, contre 999 euros pour la i5 8/256 GO ; 1 199 euros pour la i5 16/512 Go ; et 1 399 € pour la i7 16/512 Go. Aucune date de lancement n’a pour le moment été annoncée par la firme chinoise.