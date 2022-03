Huawei MateBook X Pro : l’ordinateur premium ultra-portable arrive en France – MWC 2022

Le MWC 2022 a été l’occasion pour Huawei de revenir sur le devant de la scène médiatique, mais pour sur le marché des smartphones. En effet, l’entreprise est venue annoncer l’arrivée d’une liseuse, un PC tout-en-un, une tablette/PC ou encore un ordinateur ultra-portable sur le marché européen, et donc en France. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur ce dernier produit : l’ordinateur portable haut de gamme MateBook X Pro 2022.

Le MateBook X Pro s’apprête à arriver en France

Face aux restrictions américaines, Huawei continue de diversifier son activité. Beaucoup d’ordinateurs portables ont ainsi vu le jour depuis quelque temps. Le dernier en date vient d’être présenté lors du MWC de Barcelone : le Huawei MateBook X Pro 2022.

Premier gros point à prendre en compte, le design ultra-portable de cet ordinateur avec une épaisseur de 17,8 mm maximum et 15,5 mm minimum. Derrière ce gabarit premium, le MateBook X Pro 2022 profite d’une dalle de 14,2 pouces avec un ratio d’écran 3:2, une définition de 3 120 x 2 080 pixels (264 ppp), une luminosité maximale de 500 cd/m2, un contraste de 1500:1 ainsi qu’un taux de rafraichissement alternant entre 60 et 90 Hz. À noter, le ratio châssis-écran est de 92,5 % afin de proposer des bordures ultra-fines. Et c’est pas fini… l’écran est tactile.

À l’intérieur, le Huawei MateBook X Pro 2022 se dote d’un processeur Intel Core i7 de 11e génération (i7-1195G7), 16 Go de RAM ainsi que 1 To de stockage SSD NVMe PCie. Côté réseau, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 sont de la partie. Niveau connectique, quatre ports USB-C sont présents. Ils permettent d’ailleurs de charger la batterie de 60 Wh à l’aide d’un chargeur 90 W. Huawei précise d’ailleurs que trois heures de travail peuvent être effectuées grâce à une charge de 15 minutes. Pour finir, sachez qu’il est possible de déverrouiller l’ordinateur grâce à la reconnaissance faciale (webcam) ou d’empreintes digitales (capteur en haut à droite du clavier).

Devant arriver dans les semaines à venir en France, Huawei n’a pas annoncé pour le moment de date de lancement. Cependant, nous connaissons le prix du Huawei MateBook X Pro 2022 : 1 899 €.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Huawei MateBook 14s : la nouvelle référence des ultrabook sous Windows 11 ?