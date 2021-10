Huawei MateBook 14s : la nouvelle référence des ultrabook sous Windows 11 ?

Mardi 12 octobre 2021, Huawei a présenté un nouvel ordinateur ultra-portable, le Matebook 14s, qui rejoint une gamme d’ordinateurs portables MateBook déjà bien étoffée. Cette machine haut de gamme se place entre les MateBook 13 et MateBook X, et embarque les derniers processeurs Intel, mais aussi Windows 11.

Un écran lumineux, tactile et 90 Hz

Aux côtés d’un nouveau MateBook 16, un ordinateur portable destiné aux professionnels, Huawei a également présenté le MateBook 14s.

Le Huawei MateBook 14s reprend le design de la gamme MateBook, avec son châssis fin en aluminium anodisé. Hormis l’emplacement de la webcam, peu de choses évoluent. En effet, Huawei a enfin abandonné la webcam au niveau du clavier au profit de l’emplacement frontal classique, sans pour autant sacrifier l’épaisseur des bordures.

À l’avant se trouve un écran d’une résolution de 2,5 K avec un rapport d’aspect 3:2. Il s’agit de l’écran FullView de Huawei avec quatre bords étroits et un rapport écran/corps élevé de 90 %. Il prend en charge un large éventail de couleurs sRGB à 100 % et peut afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs.

L’écran reste au format 3:2, avec une définition de 2520 x 1680 et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Par défaut, celui-ci est réglé sur 60 Hz, mais il est possible de basculer manuellement ou bien automatiquement selon les applications. Le constructeur chinois annonce aussi une luminosité de 400 nits.

Huawei MateBook 14s : ordinateur portable parfait pour la productivité

Huawei utilise le nouveau processeur 35 W d’Intel, le Core i7-11370H. Grâce à la puissante solution de refroidissement avec deux ventilateurs, il peut consommer jusqu’à 45 watts en mode performance.

L’ordinateur pèse uniquement 1,43 kg et mesure 14,7 mm d’épaisseur. Il est disponible en Gris sidéral ainsi qu’un nouveau coloris unique : vert sapin.

Le MateBook 14s sera commercialisé dès le 25 octobre à 1149 € pour la version Core i5 (512 Go, 16 Go de RAM) et 1349 € pour le Core i7 (512 Go, 16 Go de RAM). Le modèle Evo avec son Core i7, 1 To de SSD et 16 Go de RAM ne sera pour sa part disponible qu’à partir du 12 novembre au tarif de 1549 €.

Intéressés par un ordinateur portable ? Découvrez notre test du Honor MagicBook 14 2021 : l’ordinateur portable nomade par excellence !