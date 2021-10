Journée internationale de l’échec : Forum mondial de la remise en question

À l’occasion de la « Journée internationale de l’échec » le 13 octobre, des experts et des responsables de domaines connexes se réuniront pour discuter de l’échec et de la relance. A cette occasion, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (MOIS, ministre Jeon Hae-cheol) et le ministère des PME et des Startups (MSS, ministre Kwon Chil-seung) ont annoncé que les deux ministères co-organiseraient le « World Rechallenge Forum ” le 13 octobre (mercredi). Ce forum servira de plate-forme pour partager les principales réalisations de l’Expo Fail qui se déroule depuis quatre ans et faire la lumière sur les cultures nationales et étrangères qui encouragent les gens à surmonter l’échec et à réessayer.

Lancé pour la première fois par Aalto Entrepreneurship Society (AltoES), un groupe d’étudiants de l’Université Aalto, en 2010, la « Journée de l’échec » a été élargie en « Journée internationale de l’échec » en 2012 avec la participation de divers pays, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et Canada.

Apprendre du COVID-19 et nos échecs

Le World Rechallenge Forum de cette année prononcera un discours sur les échecs des individus, des entreprises et des pays profondément touchés par COVID-19 et se préparera au passage à « vivre avec COVID-19 ».

Lors de ce forum, des experts et des responsables de domaines connexes partageront des histoires inspirantes de ceux qui ont échoué au début et ont ensuite réussi, garantissant que la lutte pour le succès se poursuit et promouvant la propagation de la culture de l’échec à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Premièrement, le ministre Jeon Hae-cheol du VEVAK prononcera une allocution d’ouverture pour lancer la première partie du forum. Ensuite, cela sera suivi d’allocutions d’éminents conférenciers, y compris un discours de bienvenue du ministre Kwon Chil-seung du MSS, un discours liminaire du chef du bureau de planification privé de Fail Expo, Kwon Seon-pil.

Axé sur « le changement créé par le Fail Expo et la voie à suivre », le discours d’ouverture soulignera le rôle du Fail Expo dans l’amélioration de la sensibilisation du public à l’échec. Il proposera également un moyen d’améliorer la Fail Expo pour aider le public à se remettre des revers et à s’engager sur une nouvelle voie vers le succès, en particulier en cette ère avec COVID-19.

Suite à cela, le Dr Bernadia Irawati Tjandradewi, Secrétaire générale de Cités et gouvernements locaux unis Asie-Pacifique (CGLU ASPAC), et Mona Ismail, qui représente AaltoES et organise la Journée internationale de l’échec, se joindront au discours en personne ou en ligne. , respectivement.

La deuxième partie du forum présente des tables rondes portant sur des cas de secteurs publics et privés et d’entreprises nationales et étrangères qui ont connu un échec dans leur cheminement vers le succès et une direction de la société pour un avenir meilleur.

En particulier, Mona Ismail soulignera l’importance d’améliorer la sensibilisation du public à l’échec. Dans le même temps, elle discutera de la manière dont la société peut accepter l’échec et de la nécessité de changer son état d’esprit, en présentant ce qui s’est passé en Finlande avant et après la Journée de l’échec.

En attendant, ce forum est disponible en coréen sur la chaîne YouTube de MOIS et en anglais sur la chaîne de Fail Expo.

Au milieu de la pandémie prolongée de COVID-19, la Corée a démontré sa véritable capacité à surmonter la crise et a pu revisiter le sens de l’échec et de la remise en question dans un sens authentique. Nous continuerons à éliminer les obstacles afin que l’échec ne puisse pas décourager les gens et les empêcher de réessayer. À l’avenir, le gouvernement concentrera ses capacités politiques pour que les expériences d’échec soient reconnues comme des atouts sociaux. Ministre Kwon Chil-seung du MSS