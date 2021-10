Z Event 2021 : l’évènement caritatif revient fin octobre au profit d’Action contre la faim

Jeudi 14 octobre, Adrien « ZeratoR » Nougaret vient d’annoncer en stream les dates et streamers présents lors du Z Event 2021. Du 29 au 31 octobre 2021, 49 streamers seront ainsi réunis lors de cet évènement caritatif afin de lever des dons pour l’association Action contre la faim.

Le Z Event 2021 arrive à la fin du mois d’octobre

Comme chaque année depuis 2016, Adrien Adrien « ZeratoR » Nougaret et Alexandre « Dach » Dachary organise un évènement caritatif. Le Z Event 2021 vient ainsi d’être annoncé et se déroulera les 29, 30 et 31 octobre au profit de l’ONG Action contre la faim. Afin de collecter des dons durant ses 50 heures de live, les 49 streamers invités proposeront du contenu en direct sur la plateforme de streaming Twitch.

L’objectif de ces derniers sera ainsi d’inciter les spectateurs (viewers) à donner de l’argent grâce à différents évènements en stream, que ce soit en solo ou à plusieurs, mais aussi en fixant des paliers de dons pouvant les engager à faire certaines choses durant l’année à venir. Par exemple, le passage d’un certain palier de dons avait fait rentrer Kameto en vélo du Z Event 2020 (Montpellier –> Marseille). De son côté Domingo devait organiser un tennis avec ZeratoR, qui s’est récemment conclu par un match en double à Roland Garros avec Benoît Paire et Gaël Monfils.

C'est l'heure ! Le #ZEVENT2021 C'est le 29-30-31 Octobre 2021 au profit d'@ACF_France , voici le trailer d'annonce. On espère vous y voir nombreux💚 pic.twitter.com/kePNIhNmOU — ZeratoR (@ZeratoR) October 14, 2021

Pour rappel, le Z Event 2020 avait permis de récolter 5,7 millions d’euros de dons l’année dernière au profit d’Amnesty International ; plus de 3,5 millions d’euros en 2019 pour l’Institut Pasteur ; plus d’un million en 2018 pour Médecins Sans Frontières ; ou encore 500 000 euros en 2017 pour La Croix-Rouge.

À noter, une petite particularité vient s’inviter au Z Event en cette année 2021. En effet, un concert aura lieu la veille du lancement du Z Event, soit le jeudi 28 octobre. Les artistes qui se produiront sur scène sont : LittleBigWhale, PVNova, LEJ, KIKESA et Fianso. La salle de concert n’a pour le moment pas été communiquée, mais sera logiquement aux alentours de Montpellier. Environ 300 à 400 places seront disponibles pour participer à l’évènement. Il sera bien évidemment retransmis en live sur Twitch.

Nouveauté cette année pour le #ZEVENT2021, nous organisons la veille de l’événement un CONCERT avec des artistes qui ont répondu présent pour cette première qui fait donc du ZEVENT un événement en deux parties, ce sera évidemment diffusé sur Twitch en direct live !💚 pic.twitter.com/j8UjcQg5rn — ZeratoR (@ZeratoR) October 14, 2021

La streamers présents lors de cet évènement caritatif

Voici la liste des 49 streamers qui seront présents lors du Z Event 2021 :