Huawei MateStation X : le concurrent de l’iMac bientôt disponible en Europe – MWC 2022

De retour lors du MWC 2022, Huawei compte bien faire parler avec de nouveaux ordinateurs. La firme chinoise est en effet venu annoncer le MateBook X Pro, le MateBook E ou encore le MateStation X. Dans cet article, nous nous concentrons sur le dernier produit cité, un ordinateur tout-en-un s’inspirant des iMac d’Apple avec un écran 4K.

Le MateStation X de Huawei se taille une place en Europe

Si le nom de MateStation X chez Huawei vous dit quelque chose, ce n’est pas étonnant. L’année dernière, plus précisément en septembre 2021, la marque est en effet venue annoncer ce produit pour le marché chinois. Sa nouvelle présentation lors du MWC 2022 de Barcelone tend ainsi à préciser une arrivée en Europe pour le produit.

Pour rappel, ce PC tout-en-un prend ses inspirations dans la gamme iMac d’Apple avec une belle dalle LCD Ultra HD+ de 28,2 pouces avec un ratio 3:2 et une luminosité maximale de 500 cd/m2. Petit point intéressant, l’écran est tactile. Dans les détails, nous apprenons qu’il est certifié DisplayHDR 400, couvre % l’espace colorimétrique DCI-P3 et dispose d’un DeltaE inférieur à 1. Des promesses qui viendront ravir les professionnels.

À l’intérieur du Huawei MateStation X, une puce AMD Ryzen 7 5800H (8 cœurs / 16 threads), 16 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 1 To de SSD M.2 sont de la partie. Annoncé en deux coloris, Space Grey et Mystic Silver, et profitant d’un alliage d’aluminium sablé et usiné CNC, l’ordinateur tout-en-un sera proposé au prix de 2 199 €. Aucune date de lancement n’a cependant été précisée pour le moment.