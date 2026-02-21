Fatal Fury: City of the Wolves prolonge son crossover avec Street Fighter, de nouveaux contenus arrivent

Il y a quelques mois, les fans de Fatal Fury: City of the Wolves ont pu jouer Chun-Li et Ken dans le jeu, ces derniers étant les guests de la saison 1. Et apparemment, la collaboration entre SNK et Capcom n’est pas encore prêt de s’arrêter ! Hier, le studio japonais vient d’officialiser la troisième vague de son crossover avec Street Fighter, et cette fois, il ne s’agit pas d’un simple clin d’œil cosmétique. On aura des costumes, un nouveau boss, un scénario additionnel et un nouveau personnage jouable. Le contenu s’annonce dense !

Fatal Fury: City of the Wolves x Street Fighter : une collaboration dans la durée ?

Le 26 février s’annonce comme une date clé pour les amateurs de Fatal Fury: City of the Wolves. Ce jour-là, SNK va déployer une mise à jour gratuite qui vient densifier le contenu de son jeu de combat avec une deuxième crossover avec Street Fighter.

D’abord, elle introduit deux costumes spéciaux inspirés de Street Fighter : Rock Howard adopte une esthétique directement influencée par Luke. Quant à Preecha, elle bénéficie d’une tenue rendant hommage à Juri. Des ajouts visuels certes, mais pensés pour rapprocher les deux univers du versus fighting.

Le cœur du contenu se situe toutefois ailleurs. Le mode Episodes of South Town s’enrichit d’un segment narratif inédit dans lequel JP, antagoniste central de Street Fighter 6, prend le contrôle mental de Terry Bogard. Cette intrigue introduit un affrontement spécial contre “Kage Terry”, une version corrompue et nettement plus dangereuse du héros. Cerise sur le gâteau : il peut effectuer le coup spécial “raging demon” de Kage !

Vous pouvez avoir un aperçu des nouveaux contenus de Fatal Fury: City of the Wolves dans la vidéo ci-dessous :

Nightmare Geese entre en scène !

En parallèle, SNK lancera le même jour le DLC Nightmare Geese, personnage jouable issu de la saison 2. Cette incarnation spectrale de Geese Howard bénéficie de son propre arc dans Episodes of South Town. Il ne s’agit pas d’un simple “skin alternatif” : Nightmare Geese dispose d’un gameplay distinct et d’une identité visuelle retravaillée.

En revanche, aucun mode Arcade dédié n’est prévu à son lancement.

Ci-dessous le trailer d’annonce :

Rappelons que Ken et Chun-Li ont déjà rejoint le roster de City of the Wolves en tant que personnages jouables via DLC. De son côté, Street Fighter 6 a accueilli des figures emblématiques de Fatal Fury, dont Mai Shiranui et Terry Bogard.

Rendez-vous le 26 février 2026 !