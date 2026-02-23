Synthesia : on vous dit tout sur cet outil de création de vidéos par intelligence artificielle !

Créer une vidéo professionnelle n’a jamais été aussi simple qu’aujourd’hui. Grâce à l’intelligence artificielle, des plateformes comme Synthesia permettent de transformer un simple texte en une vidéo réaliste, avec des avatars qui parlent dans plus de 160 langues. Cet outil attire de plus en plus d’entreprises, de formateurs et de créateurs de contenu, car il réduit considérablement le temps et le coût de production. Mais qu’est-ce que Synthesia exactement, comment fonctionne-t-il et combien coûte-t-il ? Plongeons ensemble dans l’univers de ce générateur de vidéos IA.

Synthesia : késako ?

Synthesia est une plateforme de création vidéo basée sur l’intelligence artificielle. Elle permet de générer des vidéos à partir de texte, sans avoir besoin de caméra, de studio ou de compétences en montage. L’outil repose sur des avatars virtuels réalistes qui incarnent le rôle de présentateurs. Plus encore, ces avatars sont capables de parler et de bouger de manière naturelle, donnant l’impression d’une véritable vidéo filmée.

Néanmoins, ce qui distingue Synthesia des logiciels classiques, c’est sa simplicité d’utilisation. En quelques minutes, il est possible de transformer un script écrit en une vidéo professionnelle. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une large bibliothèque d’avatars, personnaliser le fond, ajouter des sous-titres et même sélectionner la langue et l’accent de la voix. Cela en fait un outil particulièrement utile pour les formations en ligne, les présentations d’entreprise ou encore les campagnes marketing.

Le fonctionnement de Synthesia repose sur des algorithmes avancés de deep learning et de traitement du langage naturel. Concrètement, l’utilisateur rédige un texte qui sera ensuite converti en discours par une voix synthétique. Par la suite, l’avatar sélectionné est animé pour prononcer ce texte, avec des mouvements de lèvres synchronisés et des expressions faciales adaptées.

L’interface est pensée pour être intuitive. Après avoir collé ou écrit son script, l’utilisateur sélectionne un avatar et configure les paramètres de la vidéo. L’IA se charge alors de générer une vidéo fluide et réaliste, prête à être téléchargée ou partagée. Ce processus élimine les contraintes techniques habituelles, comme l’installation de matériel coûteux ou encore le recours à des acteurs et monteurs professionnels.

Est-ce que Synthesia est un outil IA gratuit ou payant ?

Synthesia propose une version gratuite limitée, qui permet de tester l’outil et de créer une première vidéo de démonstration. Cette option est idéale pour découvrir le fonctionnement de la plateforme et se familiariser avec ses fonctionnalités. Toutefois, elle reste restreinte en termes de personnalisation et de durée de vidéo.

Par conséquent, pour bénéficier pleinement de Synthesia, il faut passer à une version payante. Les abonnements offrent un accès complet à la bibliothèque d’avatars, aux voix multilingues et aux options de personnalisation. Les entreprises et créateurs qui souhaitent produire régulièrement des vidéos professionnelles doivent donc opter pour une formule payante afin de profiter de toutes les possibilités offertes par l’IA.

Quels sont les tarifs de Synthesia ?

Les tarifs de Synthesia varient selon les besoins. Par exemple, l’abonnement individuel commence à environ 30 dollars par mois, ce qui permet de créer un nombre limité de vidéos avec accès aux fonctionnalités de base. Cette formule est adaptée pour les indépendants, les formateurs ou encore les petites structures qui veulent produire du contenu ponctuellement.

Pour les entreprises, Synthesia propose des plans plus complets, avec des fonctionnalités avancées comme la personnalisation d’avatars, l’intégration de logos et la gestion collaborative. Ces offres sont généralement sur devis, car elles s’adaptent aux besoins spécifiques de chaque organisation. Les grandes entreprises qui utilisent Synthesia pour la formation interne ou la communication multilingue bénéficient ainsi d’un service sur mesure.

Synthesia est une IA facile à prendre en main. La première étape consiste à rédiger un script clair et concis. Ce texte sera la base de la vidéo. Ensuite, il faut choisir un avatar parmi ceux proposés par la plateforme. L’utilisateur peut sélectionner le style, la langue et l’accent de la voix, puis personnaliser le décor ou ajouter des éléments visuels.

Une fois les paramètres définis, il suffit de lancer la génération. En quelques minutes, Synthesia produit une vidéo professionnelle prête à être utilisée. L’utilisateur peut la télécharger, l’intégrer dans une présentation ou la partager sur les réseaux sociaux. Cette simplicité d’utilisation explique pourquoi Synthesia séduit autant. Il permet effectivement de créer du contenu vidéo de qualité sans compétences techniques, et en un temps record.