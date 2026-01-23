Adobe lance des outils d’IA pour transformer le montage vidéo

Adobe vient de dévoiler une série de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour ses logiciels phares Premiere Pro et After Effects. Ces outils visent à rendre le montage plus rapide et plus intuitif. En particulier, pour les tâches complexes comme le suivi d’objets ou la création de masques. L’entreprise affirme que ces innovations reposent sur ses propres modèles d’IA et qu’elles fonctionnent directement sur l’appareil. Cela garantirait ainsi une meilleure fluidité et une sécurité accrue des données.

Les nouveaux outils d’IA d’Adobe pour Premiere Pro

Premiere Pro bénéficie désormais d’un outil baptisé « Object Mask ». Il permet de sélectionner et de suivre automatiquement une personne ou un objet en mouvement dans une vidéo. Concrètement, l’utilisateur n’a qu’à passer la souris sur l’élément et cliquer pour générer un masque précis en quelques secondes. Ce masque peut ensuite être ajusté ou redimensionné selon les besoins.

Cette fonctionnalité réduit considérablement le temps nécessaire pour isoler des éléments dans une séquence. Par conséquent, les monteurs pourront désormais appliquer des effets ou des corrections ciblées sans passer par des étapes longues et techniques. Adobe souligne que le traitement se fait sur l’appareil. Cela évite les délais liés au cloud et assure une meilleure réactivité.

After Effects gagne en vitesse et en créativité

After Effects, le logiciel de référence pour les animations et les effets visuels, profite lui aussi de nouveautés. Les masques de formes ont été repensés pour suivre les sujets jusqu’à vingt fois plus vite qu’auparavant. Cela transforme une tâche souvent laborieuse en un véritable atout créatif. Les designers peuvent ainsi expérimenter davantage sans craindre de perdre du temps.

Par ailleurs, ces améliorations s’inscrivent dans une stratégie plus large d’Adobe, qui veut intégrer l’IA dans tous ses outils de création. L’entreprise rappelle que la majorité des films présentés au Festival de Sundance 2026 ont été montés avec ses logiciels, preuve de leur place centrale dans l’industrie. Avec ces nouvelles fonctions, Adobe espère renforcer encore son rôle auprès des professionnels et des créateurs indépendants.