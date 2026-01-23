Actualités

Game of Thrones : HBO développe une série centrée sur la famille Stark

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 22 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
game of thrones hbo stark

HBO continue d’explorer l’univers de Westeros avec un nouveau projet. Après le succès de House of the Dragon, la chaîne américaine travaille sur une série consacrée à un membre de la famille Stark. Il semblerait que HBO veuille prolonger l’héritage de Game of Thrones en proposant des récits inédits autour des grandes maisons de la saga.

Un nouvel axe narratif pour Westeros

La famille Stark est au cœur de l’histoire originale. Elle incarne des valeurs de loyauté, de courage et de résilience. En choisissant de développer une série autour de l’un de ses membres, HBO mise sur un personnage qui devrait séduire les fans. Le projet en est encore à ses débuts, mais il suscite déjà beaucoup d’attentes.

Par ailleurs, cette série promet d’apporter une nouvelle perspective sur l’univers imaginé par George R.R. Martin. Elle ne sera pas une simple reprise de Game of Thrones, mais une extension qui explorera des zones encore peu développées. Apparemment, les scénaristes veulent offrir une histoire originale tout en respectant l’esprit de la saga.

HBO veut attirer les fans de Game of Thrones

Le choix d’un Stark comme figure centrale n’est pas anodin. En effet, les fans connaissent bien cette maison, mais chaque membre possède une histoire unique. Par conséquent, ce projet pourrait mettre en lumière des aspects méconnus de la dynastie et enrichir la mythologie de Westeros. HBO espère ainsi attirer à la fois les anciens spectateurs et une nouvelle génération.

Avec ce projet, HBO confirme sa stratégie de bâtir un véritable univers étendu autour de Game of Thrones. La chaîne multiplie effectivement les spin-offs pour maintenir l’intérêt du public et renforcer sa position face à la concurrence des plateformes de streaming. Chaque nouvelle série est pensée comme une pièce supplémentaire d’un puzzle narratif plus vaste.

