TUTO – Dois-je charger ma nouvelle Apple Watch avant de la configurer ?

Lorsque vous déballez votre Apple Watch pour la première fois, vous vous demandez peut-être si vous devez la charger avant de commencer la configuration. La réponse est simple : il n’est pas obligatoire de la charger complètement, mais il est conseillé de la mettre sur son chargeur dès le départ. En effet, la montre peut arriver avec une batterie partiellement vide, et la configuration demande souvent du temps et de l’énergie, notamment pour télécharger des mises à jour ou synchroniser vos données. En la plaçant sur son chargeur magnétique, vous évitez les interruptions et vous assurez une expérience fluide dès les premières minutes.

Charger l’Apple Watch avant la configuration

La première étape consiste à placer votre Apple Watch sur son chargeur magnétique. Le dos de la montre s’aligne automatiquement grâce à l’aimant, et un symbole de batterie apparaît à l’écran pour confirmer que la recharge a commencé. Si l’icône est jaune, cela signifie que la montre est en mode économie d’énergie. Ce mode se désactive automatiquement lorsque la batterie atteint 80%, garantissant une autonomie suffisante pour la suite.

Même si une charge complète n’est pas nécessaire, il est préférable de laisser la montre se recharger pendant que vous préparez votre iPhone. La raison en est que cela évite qu’elle ne s’éteigne en plein milieu de la configuration. Une batterie partiellement chargée suffit pour lancer le jumelage et installer les premières mises à jour. Vous gagnez ainsi du temps et vous sécurisez le processus dès le départ.

Préparer l’iPhone pour le jumelage

Votre Apple Watch ne peut pas fonctionner seule. En effet, elle doit être configurée avec un iPhone compatible. Avant de commencer, assurez-vous que votre iPhone est déverrouillé et qu’il dispose de la dernière version d’iOS. Puis, activez le Bluetooth et connectez-le à un réseau Wi-Fi ou mobile. Ces conditions sont indispensables pour que la montre puisse se synchroniser correctement.

Par ailleurs, une mise à jour iOS peut parfois être requise avant de poursuivre. Par conséquent, si votre iPhone vous invite à installer une nouvelle version, acceptez et patientez jusqu’à la fin du processus. Cela garantit que votre Apple Watch pourra fonctionner avec toutes ses fonctionnalités dès le premier jour. Préparer l’iPhone est donc une étape clé pour éviter les erreurs ou les blocages pendant la configuration.

Commencer le jumelage entre l’Apple Watch et l’iPhone

Lorsque votre iPhone est prêt, approchez votre Apple Watch de celui-ci. Un message apparaît automatiquement sur l’écran de l’iPhone : « Utilisez votre iPhone pour configurer cette Apple Watch ». Touchez « Continuer » pour lancer le processus. Si le message ne s’affiche pas, ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone et ajoutez la montre manuellement.

Le jumelage se fait grâce à une animation affichée sur la montre. Placez l’iPhone au-dessus de l’écran de l’Apple Watch et centrez le cadran dans le viseur. Une confirmation apparaît lorsque les deux appareils sont connectés. Cette étape est essentielle car elle permet de synchroniser vos données, vos réglages et vos applications entre l’iPhone et la montre.

Suivre les instructions de configuration

Une fois le jumelage effectué, suivez les instructions affichées sur les deux écrans. Vous pouvez choisir de configurer l’Apple Watch comme un nouvel appareil ou de restaurer une sauvegarde si vous avez déjà utilisé une autre montre. Dans certains cas, une mise à jour de watchOS peut être nécessaire avant de continuer. Acceptez-la pour bénéficier des dernières fonctionnalités et corrections.

Vous devrez ensuite sélectionner le poignet sur lequel vous porterez la montre, lire et accepter les conditions générales, puis vous connecter à votre compte Apple. Cette connexion est indispensable pour activer des services comme iCloud, Localiser ou Apple Pay. Suivre les instructions pas à pas garantit une configuration complète et sécurisée.

Créer un code d’accès et personnaliser les réglages

Apple vous propose de créer un code d’accès pour protéger votre montre. Ce code est nécessaire pour utiliser certaines fonctions comme Apple Pay. Vous pouvez choisir un code court ou long, selon vos préférences. Si vous décidez de ne pas en créer, certaines fonctionnalités resteront limitées.

Après cette étape, vous pouvez personnaliser vos réglages. Choisissez la taille du texte, activez le mode gras si nécessaire et configurez les notifications de santé. Vous pouvez aussi activer des options comme la détection des chutes ou les alertes de bruit. Ces réglages permettent d’adapter la montre à vos besoins quotidiens et d’améliorer votre confort d’utilisation.

Conseils supplémentaires pour une configuration réussie

Si votre Apple Watch ne démarre pas, vérifiez que l’arrière de la montre est bien en contact avec le chargeur. Un mauvais alignement peut empêcher la recharge. Si vous voyez une icône de batterie jaune, laissez la montre atteindre 80% pour sortir du mode économie d’énergie.

Enfin, gardez toujours votre iPhone et votre Apple Watch proches l’un de l’autre pendant la configuration. Cela facilite la synchronisation et évite les interruptions. Une charge initiale, même partielle, reste la meilleure solution pour garantir que la montre ne s’éteindra pas en plein milieu du processus.

Et voilà, vous savez désormais s’il vous faut charger ou non votre nouvelle Apple Watch avant de la configurer. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment configurer une Apple Watch pour un enfant.