WowNow éblouit le CES 2026 avec sa création guidée par l’IA

Présenté au CES 2026 de Las Vegas, WowNow propose une plateforme révolutionnaire. Grâce à l’IA, cette solution transforme chaque idée en objet concret. Le monde de la fabrication intelligente grand public franchit ainsi un nouveau cap. Découvrons comment cette innovation change le quotidien des créateurs.

La révolution WowNow : l’IA au service de la création personnelle

WowNow redéfinit la créativité. Désormais, tout le monde peut transformer une simple inspiration en un produit physique. Il suffit d’entrer son idée sous forme de texte, d’image ou de fichier vocal dans l’application. L’intelligence artificielle génère alors immédiatement un design prêt à fabriquer. Ce nouveau procédé simplifie l’accès à la création personnalisée. Ainsi, même sans expérience technique, chaque utilisateur peut matérialiser ses envies.

Une expérience unique présentée au CES 2026 à Las Vegas

Au CES 2026, le stand de WowNow a attiré de nombreux curieux. Beaucoup ont été séduits par la promesse : « Montrer à l’extérieur sa créativité intérieure ». Un visiteur a par exemple créé un cadeau unique pour sa fille en quelques clics. Grâce à la technologie NFC, le produit s’active sur smartphone et permet d’accéder à des contenus interactifs, audio ou vidéo. L’équipe explique que leur TimeTag est plus qu’un simple objet : il relie émotions, technologie et souvenirs vivants.

De l’idée au produit : le flux de travail innovant de WowNow

Le cœur de l’innovation réside dans le flux de travail intégré. Voici comment il fonctionne :

L’utilisateur saisit son idée dans l’application : texte, image ou voix.

L’algorithme de WowNow propose une conception déjà prête.

propose une conception déjà prête. La conception validée est transmise à TimeForge , le système de fabrication.

, le système de fabrication. Le produit final (TimeTag) est créé, associe usinage, impression et fonctionnalités numériques.

L’utilisateur scanne un QR code puis active le NFC pour vivre une expérience augmentée.

Ce processus rapide ouvre la voie à la fabrication personnalisée pour tous.

En conclusion, WowNow place la fabrication intelligente à portée de chacun. Son approche simplifiée et connectée promet d’accompagner toutes les envies créatives. Grâce à l’IA et à un flux de travail inédit, la plateforme permet à chaque idée de prendre vie. Voilà de quoi inspirer et faciliter le quotidien des créateurs, petits ou grands.

Lisez notre dernier article tech : Révolution urbaine : découvrez le plaisir du XYTE ONE, la mobilité sûre et stylée dès 2026 !