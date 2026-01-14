Révolution urbaine : découvrez le plaisir du XYTE ONE, la mobilité sûre et stylée dès 2026 !

La mobilité urbaine connaît une véritable révolution avec XYTE mobility, une startup allemande pleine d’ambition. Après un passage remarqué au salon IAA Mobility de Munich, la jeune pousse annonce une grande nouvelle : son modèle XYTE ONE débarquera en France dès 2026. Un tout nouveau véhicule électrique urbain, à mi-chemin entre le scooter et la voiture, qui promet de bouleverser nos habitudes de déplacement.

Le XYTE ONE, un OVNI urbain entre scooter et voiture

Avec le XYTE ONE, XYTE mobility casse les codes de la micro-mobilité. Ce modèle s’apparente à un scooter électrique trois-roues mais il surprend par une innovation majeure : sa cellule de sécurité intégrée. Vous pouvez conduire ce bijou sans casque, simplement avec un permis B classique. Fini les compromis entre confort et sécurité ! Un vrai plus si la météo joue contre vous.

Son design met l’accent sur une structure carrossée, un toit rigide et une ceinture quatre points. Cette combinaison offre une protection jusqu’ici inédite pour ce type de véhicule. Et pour plaire à chacun, le XYTE ONE sera décliné dans plusieurs coloris. De quoi afficher son style sur la route !

Sécurité, performance et confort avant tout

Le XYTE ONE n’est pas qu’une jolie carrosserie. Il embarque une série d’innovations pensées pour la ville :

Maniabilité : aussi étroit qu’un scooter, il s’infiltre partout et se gare avec une facilité déconcertante.

: aussi étroit qu’un scooter, il s’infiltre partout et se gare avec une facilité déconcertante. Sécurité : cellule renforcée, ABS 3 canaux , harnais quatre points, de quoi rassurer les plus prudents.

: cellule renforcée, , harnais quatre points, de quoi rassurer les plus prudents. Performance : moteur électrique de 19 kW (environ 26 chevaux), vitesse bridée à 100 km/h et jusqu’à 112 km d’autonomie (cycle WMTC).

: moteur électrique de 19 kW (environ 26 chevaux), vitesse bridée à 100 km/h et jusqu’à 112 km d’autonomie (cycle WMTC). Confort moderne : écran tactile connecté, coffre de 72 L, marche arrière, tout y est pour simplifier la vie urbaine.

Grâce à cette panoplie d’arguments, XYTE mobility vise un large public, des jeunes actifs aux seniors branchés technologie.

Paiement, livraisons et ambitions françaises

La France fait partie des toutes premières destinations prioritaires. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site officiel de XYTE mobility, et une édition spéciale limitée à 500 exemplaires attend les plus impatients. Les premières livraisons débuteront au printemps 2026, avec 25 points de service prévus. Un déploiement progressif, accompagné d’assistance et d’un entretien de proximité, assurera un lancement en douceur.

En imaginant ce mélange de sécurité, d’agilité et de modernité, XYTE ONE s’impose comme une solution idéale pour ceux qui veulent bouger malin en ville. Que pensez-vous de ce nouveau venu sur le marché de la micro-mobilité ? Partager, commenter, dites-nous tout !