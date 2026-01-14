Mazda CX-6e : un SUV électrique pensé pour séduire

Mazda dévoile le CX-6e, un SUV 100 % électrique qui veut s’imposer sur le marché européen dès l’été 2026. Ce modèle repose sur une plateforme développée avec le constructeur chinois Changan, partenaire industriel de longue date. Après le MX-30, qui n’a jamais trouvé son public, Mazda change de cap et mise sur un véhicule plus ambitieux, capable de rivaliser avec les références du segment.

Mazda CX-6e : un prix compétitif et une autonomie correcte

Le CX-6e se distingue par son design élégant et moderne. Ses lignes fluides et son allure affirmée lui donnent une forme particulière, pensée pour séduire les familles et les amateurs de SUV premium. À l’intérieur, l’expérience est marquée par un écran XXL de 26 pouces en définition 5K. Cette interface immersive transforme l’habitacle en véritable espace technologique, renforçant l’image d’un véhicule innovant et haut de gamme.

Mazda sait que le prix est un argument décisif face au Tesla Model Y. Le constructeur annonce un tarif agressif, conçu pour rendre le CX-6e accessible à un large public. Cette stratégie vise à attirer les acheteurs qui hésitent entre les modèles américains et européens. Et ce, tout en offrant une alternative crédible aux SUV électriques déjà installés sur le marché.

Côté performances, le CX-6e propose une autonomie d’environ 500 km selon les versions. Ce chiffre reste inférieur aux meilleures références, mais Mazda compense par une offre variée, incluant une version avec prolongateur d’autonomie. L’objectif serait de rassurer les conducteurs qui craignent de manquer de batterie lors de longs trajets. Avec cette approche, Mazda espère convaincre les sceptiques et s’imposer comme un acteur incontournable de la mobilité électrique.