Un “god game” signé Peter Molyneux est de retour, et il s’appelle Masters of Albion

“Le point culminant” de l’œuvre de sa vie : c’est ce que Peter Molyneux a qualifié sa dernière création. Et il n’y va pas de main morte : alors que le genre du “god game” semblait condamné à rester une relique des années 2000, le créateur de 22cans signe son ultime retour avec Masters of Albion, un projet qui entend conjuguer héritage et innovation. Le titre sortira le 22 avril 2026 sur PC, et pour l’occasion, une toute nouvelle bande-annonce est publiée.

Voir aussi : Sea of Remnants : le nouveau trailer révèle un RPG au thème de l’océan

Masters of Albion : le fruit de 40 ans de création

Décrit par Peter Molyneux comme “le summum” de sa carrière, Masters of Albion renoue avec les fondamentaux qui ont façonné la réputation du game designer britannique, de Black & White à Fable en passant par Dungeon Keeper. “C’est un jeu tout à fait unique qui, nous l’espérons, ravira les joueurs. Il fera entrer les God Games dans le paysage vidéoludique moderne et remettra ce genre au goût du jour”, a déclaré le développeur.

Dans ce projet, le joueur incarne une entité divine capable de contrôler son environnement. Il peut ainsi manipuler les habitants d’Albion, bâtir et protéger un territoire vivant soumis à des cycles jour/nuit. La journée est consacrée à la construction, à la recherche, à la gestion et aux interactions avec les villageois. Une fois la nuit tombée, la boucle se transforme en exercice de stratégie défensive, où l’on doit repousser les créatures hostiles et protéger la cité.

22cans mise également sur une mécanique hybride tirée de plusieurs genres. Le joueur peut non seulement concevoir, agencer et décorer des bâtiments sans le moindre timer artificiel, mais aussi prendre le contrôle direct des villageois, d’animaux ou des héros pour explorer, combattre ou influencer les événements. Le tout s’inscrit dans un univers fantasy dont l’identité n’est pas sans évoquer Fable, même si le studio insiste sur le fait que Masters of Albion n’est pas officiellement lié à la licence.

Vous pouvez voir la nouvelle bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Un projet chargé de symboles

Au-delà de la proposition ludique, Masters of Albion porte une dimension presque testamentaire. Molyneux a déclaré qu’il pourrait s’agir de son dernier jeu, mobilisant des collaborateurs de longue date et plusieurs vétérans du secteur. “J’ai maintenant plus de 60 ans… Mon mode de vie est épouvantable. Mon espérance de vie se mesure probablement en secondes plutôt qu’en années. Donc, si je dois concevoir un autre jeu, il faut que ce soit un jeu qui ait du sens”, ajoute le développeur.

Reste désormais à observer si le projet sera à la hauteur des promesses lors de son lancement le 22 avril 2026.