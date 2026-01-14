ArkPro : la sécurité domestique simplifiée et efficace selon Olight

Lors du CES 2026 à Las Vegas, Olight dévoile la nouvelle série ArkPro, pensée pour offrir un éclairage de secours domestique fiable. Ce lancement marque un tournant dans la sécurité des foyers, alliant technologie et simplicité d’usage. ArkPro promet de révolutionner la façon dont vous protégez ce qui compte chez vous.

Les innovations de la série ArkPro pour la sécurité domestique

ArkPro propose un outil compact capable de répondre à différents besoins du quotidien. Grâce à ses fonctionnalités variées, comme le projecteur, l’éclairage UV ou encore un laser vert, cette lampe s’impose comme une solution complète. Vous n’aurez plus besoin de multiplier les appareils pour chaque situation.

Un faisceau large et naturel pour plus de confort visuel

pour plus de confort visuel Une utilisation simple avec une molette tactile intuitive

avec une molette tactile intuitive Un design compact pour s’adapter à tous les espaces

Cette série aide les familles à réagir rapidement lors d’imprévus ou de pannes d’électricité.

Technologie d’éclairage avancée et design de l’ArkPro Ultra

L’ArkPro Ultra introduit l’architecture LED EIP-1 et aluminium OAL, offrant une lumière claire et homogène. Son faisceau Pure Flood élimine les zones d’ombre gênantes et protège vos yeux. Grâce à une excellente précision des couleurs, le confort d’utilisation reste optimal, même durant les longues tâches ménagères.

L’alliage d’aluminium offre une prise en main stable et sûre. Ainsi, chaque membre de la famille peut l’utiliser sans crainte, que ce soit pour une réparation nocturne ou une sortie improvisée.

L’Ostation 2 Pro : une gestion intelligente de l’énergie au foyer

Avec l’Ostation 2 Pro, Olight pense à l’organisation et à la sécurité de vos batteries. Fini les tiroirs encombrés ! Cette station élégante permet de recharger plusieurs batteries facilement et en toute sécurité.

Organisation de toutes les batteries en un seul lieu Recharges intelligentes pour une autonomie prolongée Prête à l’usage en cas d’urgence

La communauté a déjà validé son efficacité lors d’une campagne participative, montrant la demande croissante pour ce type de solution.

En résumé, la série ArkPro et l’Ostation 2 Pro incarnent l’innovation au service de la sécurité domestique. Grâce à des technologies avancées et un design pensé pour le quotidien, Olight se positionne comme un acteur incontournable pour protéger votre foyer et simplifier la gestion de l’énergie. Choisissez la tranquillité d’esprit en optant pour des solutions robustes, pratiques, et toujours prêtes à répondre à vos besoins.

