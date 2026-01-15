Actualités

Pimax impressionne au CES 2026 avec ses nouveaux casques VR puissants

Pimax dévoile ses casques VR micro-OLED innovants lors du CES 2026 à Las Vegas.

Le CES 2026 à Las Vegas a marqué un tournant pour la réalité virtuelle. Pimax, pionnier du secteur, y a présenté ses nouveaux casques VR micro-OLED. Ces innovations promettent de transformer l’expérience immersive des utilisateurs. Retour sur les annonces et moments marquants du plus grand salon technologique.

pimax dévoile des casques VR micro-OLED innovants au CES 2026

L’édition 2026 du CES a permis à Pimax de dévoiler trois nouveaux casques PCVR. Le Crystal Super Micro-OLED, déjà finalisé, était au cœur des démonstrations. À ses côtés, Dream Air et Dream Air SE ont aussi été révélés au public. Ces modèles bénéficient tous de la dernière génération d’affichage micro-OLED et d’optiques pancake. Le but est clair : offrir une résolution encore plus nette et un champ de vision élargi.

les technologies optiques avancées des nouveaux modèles Pimax

Les nouveaux casques intègrent des dalles Sony 4K micro-OLED pour chaque œil. Grâce à la technologie de lentilles ConcaveView de Pimax, l’immersion est encore plus réaliste. Le Dream Air SE propose une version plus accessible pour les passionnés. Tous ont reçu des retours positifs lors des essais sur place. Cela montre que la marque continue d’innover pour satisfaire les amateurs de VR exigeants.

immersion totale : démonstrations et écosystème VR au salon

Sur le salon, Pimax a mis en avant un écosystème complet de réalité virtuelle. Grâce à des partenaires tels que DOF Reality, Trak Racer et Virtuix, les visiteurs ont pu tester des courses et simulations de vol réalistes. Le contrôle de précision et les environnements immersifs étaient alimentés par les casques Pimax. Les retours étaient enthousiastes, confirmant la position de leader de la marque.

En résumé, Pimax s’affirme comme un acteur incontournable de la réalité virtuelle haut de gamme. Ses nouveaux casques micro-OLED ont impressionné tant le public que les médias spécialisés. Grâce à une technologie de pointe et un écosystème solide, la marque promet une expérience unique pour tous les passionnés de VR. Son engagement à repousser les limites place Pimax au cœur de l’avenir de la technologie immersive.

