C’est officiel, Caitlyn rejoint 2XKO pour le lancement mondial de la Saison 1

Il y a quelques jours, Riot Games a teasé l’arrivée de Caitlyn avec la date de sortie de 2XKO sur consoles. Et maintenant, l’attente touche à son terme : le studio derrière League of Legends a confirmé que Caitlyn, la célèbre shérif de Piltover, fera officiellement partie du roster jouable de 2XKO dès le lancement global du jeu en janvier. La bande-annonce de gameplay du champion est également disponible, pour le plus grand plaisir des zoners en herbe…

Voir aussi : Alex fait son entrée dans Street Fighter 6 avec un teaser brutal

Un lancement synchronisé avec la Saison 1

2XKO entrera officiellement dans sa phase de lancement mondiale le 20 janvier 2026, avec l’ouverture de la première saison sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Et, cerise sur le gâteau, Riot Games a rajouté un combattant de plus au jeu, qui n’est autre que Caitlyn. Le shérif de Piltover complète donc le roster initial de 2XKO, portant le nombre de champions disponibles en accès anticipé à 11.

Les joueurs pourront obtenir Caitlyn de plusieurs façons. D’abord, gratuitement via le « Champion Recruitment Event » de la Saison 1, ou instantanément grâce à un Champion Token ou au Ultra Battle Pass.

Caitlyn, un zoner de plus dans 2XKO

Sur le plan du gameplay, Caitlyn adopte une posture tactique clairement orientée vers le zoning et le contrôle du terrain. Son fusil Hextech, ses tirs à longue portée et l’usage de pièges lui permettent de garder l’adversaire à distance, d’interrompre des tentatives d’approche et d’imposer un rythme.

Les premières séquences de gameplay montrent la capacité de Caitlyn à convertir ses setups en conversions offensives, confirmant une courbe d’apprentissage technique mais gratifiante. Parmi son arsenal, elle dispose d’un piège Yordle, ainsi qu’un filet afin d’immobiliser momentanément son adversaire.

Vous pouvez regardez la bande-annonce de gameplay dans la vidéo ci-dessous :

Alors, envie de tester le “shérif de Piltover” ? Caitlyn vous attendra donc sur 2XKO à partir du 20 janvier 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.