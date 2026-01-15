Succès pour iSMART Developments et L’Oréal dans la beauté LED

Le monde de la beauté et des soins de la peau évolue sans cesse. iSMART Developments et L’Oréal annoncent une alliance stratégique. Ce partenariat marque un tournant pour la technologie des soins à base de lumière. Découvrez les détails de cette collaboration, ses innovations et son influence sur la beauté de demain.

Un partenariat stratégique dans la luminothérapie professionnelle

Ce partenariat unit iSMART Developments, pionnier des dispositifs médicaux à LED, et L’Oréal, géant de la beauté. Ensemble, ils veulent révolutionner la luminothérapie professionnelle. L’objectif ? Proposer des solutions innovantes et accessibles à tous pour prendre soin de sa peau. Ce rapprochement valide l’expertise d’iSMART dans l’ingénierie des LED et la force internationale de L’Oréal.

Les nouveaux masques LED iSMART Developments et L’Oréal

Fruit de la collaboration, de nouveaux masques à LED sont lancés. Ces appareils en silicone ultrafin s’adaptent au visage ou aux yeux. Légers, flexibles et non invasifs, ils s’intègrent facilement dans la routine beauté. Ils offrent deux longueurs d’ondes précises :

Lumière rouge (630 nm) : stimule collagène et élastine pour raffermir la peau.

: stimule collagène et élastine pour raffermir la peau. Lumière proche infrarouge (830 nm) : aide à réduire les poches et stimule la circulation.

Ces masques allient efficacité professionnelle et confort d’utilisation au quotidien.

Les enjeux de l’innovation pour la santé et la beauté de la peau

Grâce à ce partenariat, la technologie LED entre dans une nouvelle ère. Ces dispositifs promettent une peau plus douce et lumineuse, sans gestes complexes ni procédures invasives. La santé et la longévité de la peau deviennent plus accessibles, soutenues par des innovations scientifiques reconnues.

Pour conclure, iSMART Developments et L’Oréal ouvrent la voie à une beauté intelligente, personnalisée et fondée sur la science. Les nouveaux masques à LED incarnent l’avenir des soins professionnels à domicile. Les consommateurs bénéficient désormais de solutions hautement techniques, simples à utiliser, et testées lors du salon CES 2026. Un pas décisif vers le bien-être et l’éclat cutané de demain.

