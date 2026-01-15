TUTO – Plus de 20 astuces et fonctions cachées pour Facebook Messenger !

Depuis quelques années, beaucoup d’utilisateurs quittent Facebook pour d’autres réseaux, mais gardent leur compte juste pour Messenger. L’application de messagerie de Meta reste très pratique, surtout pour les discussions de groupe et pour rester en contact sans avoir besoin du numéro de téléphone de tout le monde.

Pourtant, Messenger cache plein de fonctions méconnues qui peuvent vraiment améliorer l’expérience. Voici 22 astuces simples à activer sur iOS et Android pour maîtriser Messenger comme un pro, gagner du temps et mieux contrôler sa vie privée.

1. Activer le mode sombre

Le mode sombre protège les yeux dans une pièce mal éclairée et fait durer la batterie plus longtemps, surtout sur les écrans OLED. Il rend aussi l’interface plus agréable à regarder le soir, sans lumière blanche agressive.

Pour l’activer, ouvrez Messenger, appuyez sur le menu en bas à droite, puis allez dans Paramètres. Cherchez l’option Mode Sombre et activez-la. L’application passe immédiatement du blanc au noir, et tous vos écrans deviennent plus doux pour les yeux.

2. Désactiver les notifications d’une conversation

Les discussions de groupe sont utiles, mais les notifications à chaque message peuvent vite devenir pénibles. Heureusement, Messenger permet de couper le son d’une conversation sans la quitter.

Pour ce faire, appuyez longuement sur la discussion concernée, puis choisissez Sourdine. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le type de notifications à désactiver (son, vibration, etc.) et la durée (15 min, 1 h, 8 h, 24 h, ou jusqu’à modification). La conversation devient silencieuse, mais vous pouvez la réactiver quand vous le souhaitez.

3. Quitter une conversation de groupe sur Messenger

Quand un groupe devient trop bruyant ou inutile, il est souvent plus simple de le quitter que de le laisser en sourdine. Cela évite de recevoir des notifications et de voir la discussion en haut de la liste.

Entrez dans la conversation, tapez sur le nom du groupe en haut, puis faites défiler les options. Appuyez sur Quitter la discussion. Vous quittez le groupe, mais vous pouvez toujours y revenir si l’un des membres vous réinvite.

4. Répondre à un message précis

Dans une discussion avec plusieurs personnes, il est facile de perdre le fil. Pour éviter toute confusion, Messenger permet de répondre directement à un message spécifique.

Ouvrez la conversation, faites glisser le message auquel vous voulez répondre vers la droite. Le champ de saisie s’ouvre en citant automatiquement ce message. Votre réponse est alors clairement liée à ce que vous commentez.

5. Cacher son statut en ligne

Parfois, on veut consulter Facebook sans que les contacts sachent qu’on est connecté. Messenger permet de désactiver le statut en ligne, pour apparaître comme hors ligne.

Sur smartphone, allez dans le menu de Messenger, puis dans Paramètres. Cherchez Statut En ligne et désactivez l’option Indiquer lorsque vous êtes en ligne. Choisissez jusqu’à modification pour que le statut reste désactivé. Sur PC, cliquez sur les trois points en haut à droite, puis désactivez Statut En ligne dans le menu.

6. Partager sa localisation en temps réel

Messenger permet effectivement de partager sa position avec un proche pendant un trajet, par exemple pour qu’il vous suive sur une carte. C’est très pratique pour un rendez-vous ou pour assurer un proche.

Pour utiliser cette fonctionnalité, entrez dans une conversation, appuyez sur le bouton + à gauche du champ de saisie, puis choisissez Lieu. Autorisez Messenger à votre localisation, appuyez sur Continuer, puis sur Envoyer l’emplacement actuel. Pour arrêter le partage, il faut supprimer le message de localisation.

7. Supprimer ou modifier un message envoyé

Un message envoyé par erreur ? Messenger permet de le retirer ou de le corriger, mais il faut agir vite. Cette fonction marche sur les deux versions, mobile et web.

Sur smartphone, appuyez longuement sur le message, puis choisissez Supprimer. En appuyant sur Plus, vous pouvez aussi Modifier le message. Sur PC, cliquez sur les trois points du message et sélectionnez l’action souhaitée (supprimer ou modifier).

On peut discuter sur Messenger sans ouvrir une fenêtre de Facebook sur PC. En effet, la messagerie a son propre site, messager.com, qui fonctionne en plein écran.

Ouvrez un navigateur, allez sur messager.com, puis connectez-vous avec votre compte Facebook. Vous retrouvez toutes vos conversations dans une fenêtre dédiée, sans passer par le fil d’actualité.

9. Envoyer des documents (PDF, Word, etc.)

Messenger accepte les fichiers, ce qui peut être pratique pour partager un PDF, un document Word ou un autre fichier. Attention toutefois à la confidentialité, car les documents restent sur les serveurs de Meta.

Sur PC, glissez‑déposez simplement le fichier dans la conversation. Sur smartphone, appuyez sur le bouton +, puis sur Fichiers, et sélectionnez le document sur votre téléphone. Pour que cela fonctionne, Messenger doit avoir l’autorisation d’accéder aux fichiers de votre appareil.

10. Envoyer des messages vocaux

Plutôt que d’écrire, on peut envoyer un message vocal en quelques secondes. C’est plus rapide et plus naturel, surtout pour un petit mot ou une explication courte.

Dans la conversation, appuyez sur l’icône du microphone à gauche du champ de saisie. Parlez, puis appuyez sur Pause. Vous pouvez vous réécouter, ajouter un nouveau message vocal avec le bouton +, ou supprimer le tout avec la poubelle avant d’envoyer.

11. Jouer à des jeux dans Messenger

Messenger n’est pas qu’une messagerie : il propose aussi des jeux à jouer avec ses amis. Ces jeux Instant Games sont directement accessibles dans la conversation.

Pour y accéder, ouvrez une discussion, appuyez sur le bouton + à côté du clavier, puis choisissez Jouer à des jeux. Facebook peut vous demander d’accepter l’utilisation de vos données pour les jeux, selon la réglementation en vigueur.

12. Cacher l’aperçu des messages sur l’écran verrouillé

Voir le contenu d’un message Facebook sur l’écran verrouillé peut être gênant devant d’autres personnes. Messenger permet de désactiver ces aperçus pour plus d’intimité.

Sur iPhone, allez dans Paramètres > Applications > Messenger > Notifications, puis dans Afficher les aperçus, choisissez Jamais. Sur Android, allez dans les Paramètres de Messenger, puis dans Sons et notifications, et désactivez Aperçus des notifications.

13. Désactiver les bulles de discussion sur Android

Les bulles de discussion qui flottent sur l’écran peuvent être utiles, mais elles deviennent vite envahissantes. On peut les désactiver facilement dans les paramètres de Messenger.

Dans l’application, allez dans le menu principal, puis dans Paramètres. Faites défiler jusqu’à l’option Bulles de discussion actives et désactivez‑la. Les bulles ne s’affichent plus, mais les notifications normales restent fonctionnelles.

14. Activer l’économiseur de données sur Android

L’économiseur de données limite l’utilisation de la connexion mobile dans Messenger. Il empêche le téléchargement automatique des photos et vidéos en 4G/5G.

Pour activer cette fonctionnalité, allez dans les Paramètres de Messenger, puis dans Économiseur de données et activez l’option. Les médias ne se téléchargent plus automatiquement hors Wi‑Fi. Il faudra appuyer dessus pour les charger manuellement.

15. Activer les messages éphémères

Les messages éphémères disparaissent automatiquement après un certain temps, ce qui ajoute une couche de confidentialité. Ils sont utiles pour des discussions sensibles ou temporaires.

Dans une conversation, appuyez sur le nom de votre contact, puis sur Messages éphémères. Validez l’explication, puis activez l’option pour 24 heures. Tous les nouveaux messages envoyés pendant cette période s’effacent après ce délai.

Le nom complet d’un contact peut être long ou peu parlant. Messenger permet de lui donner un surnom plus simple pour mieux l’identifier dans la liste.

Dans une conversation, appuyez sur le nom de votre contact, puis sur Pseudos. Tapez un nouveau surnom pour lui, puis validez. Sur PC, cliquez sur le menu déroulant du nom, choisissez Pseudos, et modifiez le nom comme vous le souhaitez.

17. Rechercher un message dans une conversation

Remonter tout le fil d’une discussion pour retrouver un message précis prend du temps. Messenger intègre une fonction de recherche qui va droit au but.

Dans la conversation, appuyez sur le nom de votre contact, puis sur Recherchez dans la conversation. Tapez un mot‑clé dans le champ en haut, puis validez. Messenger affiche tous les messages contenant ce mot, en surbrillance.

18. Désactiver l’indicateur de saisie

L’indicateur « en train d’écrire » peut être stressant ou trop intrusif. Messenger permet de l’empêcher pour un contact spécifique.

Dans la conversation, appuyez sur le nom de votre contact, puis allez dans les options de la discussion. Cherchez l’option Indicateur de saisie et désactivez‑la. Votre contact ne verra plus lorsque vous tapez un message.

19. Envoyer un « J’aime » géant

Le « J’aime » en pouce bleu peut être envoyé en plusieurs tailles. C’est un bon moyen de réagir rapidement sans écrire un long message.

Dans la conversation, appuyez longuement sur le pouce bleu, faites-le grossir, puis relâchez. Le « J’aime » apparaît en grand dans la discussion, ce qui attire plus l’attention.

20. Personnaliser la couleur et l’emoji d’une conversation

Chaque discussion peut avoir sa propre couleur et son emoji par défaut. Cela permet de mieux s’y retrouver et de personnaliser l’ambiance.

Dans la conversation, appuyez sur le nom de votre contact, puis allez dans les paramètres. Dans Thème, choisissez une couleur d’accentuation. Dans Réaction rapide, sélectionnez l’emoji qui remplacera le pouce bleu par défaut.

21. Accédez rapidement aux photos et vidéos d’une conversation

Retrouver une photo ou une vidéo dans une longue discussion est fastidieux. Messenger propose un accès direct à tous les médias partagés.

Dans la conversation, appuyez sur le nom de votre contact, puis allez dans les options. Choisissez Voir les fichiers et les contenus multimédias. Vous voyez alors toutes les photos, vidéos et documents échangés, sans remonter le fil.

22. Solution au bug : clic sur photo/vidéo ouvre la barre d’émojis

Depuis plusieurs mois, certains utilisateurs ne peuvent plus ouvrir les photos, vidéos ou messages audio dans Messenger. Quand ils cliquent dessus, une barre d’émojis s’ouvre et bloque tout.

Ce problème vient souvent d’une fonction d’accessibilité activée sur le téléphone, comme le zoom à triple clic. Pour le résoudre, allez dans les paramètres d’accessibilité de votre smartphone, recherchez l’option Zoom (ou « Zoom à triple clic »), et désactivez‑la. Ensuite, redémarrez Messenger et testez un média : il devrait s’ouvrir normalement. Si le problème persiste, essayez de vider le cache de Messenger ou de le mettre à jour.

Et voilà, vous connaissez désormais nos 22 astuces pour maîtriser l’utilisation de Messenger. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment protéger vos conversations et renforcer votre confidentialité sur WhatsApp.