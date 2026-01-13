TUTO – Comment désactiver Gemini dans Gmail, Docs, Photos et autres services Google ?

Google déploie de plus en plus de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. C’est notamment le cas avec Gemini, son assistant intégré dans Gmail, Google Docs, Google Photos et d’autres services. Si certains utilisateurs apprécient ces ajouts, d’autres préfèrent garder une expérience plus classique, sans suggestions automatiques ni traitement intelligent des données. La bonne nouvelle est qu’il existe une option pour désactiver Gemini, même si elle est un peu cachée dans les paramètres. Dans ce tutoriel, on vous explique comment désactiver cette IA afin de reprendre le contrôle sur vos outils Google.

Pourquoi vouloir désactiver Gemini ?

Gemini est conçu pour faciliter la vie des utilisateurs en proposant des réponses automatiques, des résumés de documents ou encore des suggestions intelligentes dans les emails. Pourtant, tout le monde n’a pas envie que l’IA intervienne dans ses échanges ou ses fichiers. Certains craignent que ces fonctionnalités ne modifient leur manière de travailler ou qu’elles ne collectent trop de données personnelles.

Par ailleurs, d’autres utilisateurs estiment que Gemini peut parfois compliquer les choses au lieu de les simplifier. Par exemple, les suggestions automatiques dans Gmail peuvent sembler intrusives, ou les résumés dans Docs peuvent ne pas refléter fidèlement le contenu. Désactiver Gemini permet donc de retrouver une interface plus neutre. Mais aussi, de garder la maîtrise totale de ses documents et de ses communications.

Où se cache l’option de désactivation ?

Google ne met pas en avant la possibilité de désactiver Gemini. L’option est dissimulée dans les paramètres sous une rubrique appelée « Fonctionnalités intelligentes ». C’est là que se trouvent les réglages qui activent ou désactivent l’assistant dans les différents services.

En cherchant attentivement, vous trouverez une case à décocher qui permet de couper Gemini dans Gmail, Docs, Photos et les autres applications. Ce n’est pas évident à première vue, mais une fois que vous savez où regarder, la manipulation est rapide et efficace.

Voici les étapes à suivre pour désactiver Gemini :

Ouvrez Gmail sur votre ordinateur ou votre smartphone.

Cliquez sur l’icône Paramètres en haut à droite.

Sélectionnez Voir tous les paramètres.

Rendez-vous dans la section Fonctionnalités intelligentes et personnalisation.

Décochez l’option qui active Gemini et les suggestions automatiques.

La même logique s’applique dans Google Docs et Google Photos. Dans chaque service, il faut accéder aux paramètres, chercher la rubrique « Fonctionnalités intelligentes » et désactiver l’option. En quelques minutes, vous pouvez ainsi supprimer Gemini de tous vos outils Google.

Que se passera-t-il après la désactivation ?

Une fois Gemini désactivé, vous remarquerez que Gmail ne propose plus de réponses automatiques ni de suggestions de rédaction. Les emails redeviendront entièrement manuels, ce qui peut être plus rassurant pour ceux qui veulent garder un ton personnel.

Dans Google Docs, les résumés automatiques disparaîtront et vous retrouverez un espace d’écriture classique. Quant à Google Photos, l’IA ne génèrera plus de créations automatiques ou de suggestions de montage.

Peut-on réactiver Gemini plus tard ?

La désactivation de Gemini n’est pas définitive. Vous pouvez à tout moment retourner dans les paramètres et réactiver les fonctionnalités intelligentes si vous changez d’avis. C’est pratique pour tester les deux modes et choisir celui qui vous convient le mieux.

Certains utilisateurs alternent même entre les deux. Par exemple, ils activent Gemini lorsqu’ils ont besoin d’aide pour rédiger rapidement un email ou résumer un document. Puis, ils le désactivent lorsqu’ils veulent travailler sans assistance.

Et voilà, maintenant vous savez comment désactiver Gemini dans Gmail, Docs, Photos et autres services Google. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment protéger vos conversations et renforcer votre confidentialité sur WhatsApp.