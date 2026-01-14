Tesla Model Y : une nouvelle version à 657 km d’autonomie

Tesla enrichit sa gamme avec une déclinaison inédite du Model Y. La marque américaine propose désormais une version « Standard Grande Autonomie » capable de parcourir jusqu’à 657 km sur une seule charge. Cette performance place le SUV électrique en tête de sa catégorie en matière d’efficacité énergétique. Avec ce lancement, Tesla confirme sa volonté de rendre l’électrique plus accessible tout en repoussant les limites de l’autonomie.

Tesla Model Y : une autonomie record pour un prix compétitif

Le Model Y Standard Grande Autonomie se distingue par son autonomie WLTP de 657 km, obtenue avec des roues de 18 pouces. Cette performance dépasse même la version Premium Grande Autonomie Propulsion, limitée à 622 km avec des jantes de 19 pouces.

Proposé à 44 990 €, ce SUV électrique reste plus abordable que certaines versions Premium. De plus, il bénéficie d’une recharge rapide à 250 kW, permettant de récupérer de nombreux kilomètres en quelques minutes. Tesla cible ainsi les conducteurs qui recherchent un véhicule fiable, endurant et financièrement accessible.

Une production européenne et des livraisons rapides

Cette nouvelle version du Model Y sera produite dans la Gigafactory de Berlin. Cette localisation permet à Tesla de réduire les délais. Mais aussi, de répondre plus efficacement à la demande européenne. Les premières livraisons devraient se faire dès février 2026.

Tesla mise sur une combinaison gagnante : une autonomie record, un prix compétitif et une production locale. Ce choix renforce son attractivité face à une concurrence de plus en plus agressive sur le marché des SUV électriques. Avec cette nouvelle déclinaison, le constructeur américain consolide sa place de leader et continue de séduire les automobilistes européens en quête de performance et de sobriété.