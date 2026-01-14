AMD Strix Halo : la riposte qui bouscule Intel

L’année 2026 démarre fort dans le monde des processeurs. Lors du CES, AMD a présenté son Strix Halo, une puce pensée pour les PC portables haut de gamme. Selon la marque, ce processeur est capable de surpasser les dernières innovations d’Intel, notamment l’architecture Panther Lake et son iGPU Arc B390.

Une guerre des iGPU au cœur du CES 2026

Intel avait frappé fort en dévoilant Panther Lake, gravé en 18A, avec une promesse d’efficacité énergétique accrue et un iGPU capable de rivaliser avec une carte graphique dédiée comme la RTX 4050. L’objectif était d’offrir des PC portables capables de faire tourner des jeux AAA sans GPU externe. Cette annonce a immédiatement attiré l’attention des passionnés et des professionnels. En effet, ces derniers y voyaient une avancée majeure pour la mobilité et l’autonomie des machines.

Toutefois, AMD n’a pas tardé à réagir. Avec Strix Halo, la firme affirme proposer une solution encore plus puissante. Elle serait dotée d’une architecture optimisée pour les performances graphiques et le calcul intensif. Selon AMD, la comparaison avec Panther Lake n’est pas équitable. Pour cause, Strix Halo vise un segment supérieur, capable de répondre aux besoins des créateurs et des joueurs exigeants.

Strix Halo, une ambition tournée vers le haut de gamme

AMD insiste sur le fait que Strix Halo n’est pas seulement une réponse à Intel, mais une vision pour l’avenir des PC portables. La puce combine puissance brute et intégration avancée de l’intelligence artificielle, ouvrant la voie à de nouvelles expériences utilisateur. Les performances annoncées laissent entrevoir des machines capables de rivaliser avec des configurations desktop, tout en restant transportables.

Cette stratégie montre qu’AMD veut s’imposer comme le leader du haut de gamme, en ciblant les créateurs de contenu, les gamers et les professionnels qui recherchent une machine polyvalente. Si Intel mise sur l’efficacité énergétique et l’autonomie, AMD préfère mettre en avant la puissance et la polyvalence. Le duel entre Strix Halo et Panther Lake ne fait que commencer, et il promet de redéfinir les standards des PC portables dans les mois à venir.