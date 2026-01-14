TUTO – Android, iPhone : connaissez-vous ces astuces cachées pour bloquer les appels indésirables ?

Les appels indésirables sont devenus une véritable nuisance au quotidien. Démarchage commercial, arnaques téléphoniques ou simples spams, ils perturbent notre tranquillité et nous font perdre du temps. Justement, Android et iPhone intègrent des réglages souvent méconnus qui permettent de filtrer ou bloquer efficacement ces numéros. En les activant, vous pouvez retrouver la sérénité et réduire considérablement les interruptions inutiles. Nous vous livrons ces astuces cachées dans ce tutoriel.

Bloquer un numéro directement depuis l’historique des appels

Sur Android comme sur iPhone, il est possible de bloquer un numéro en quelques secondes depuis l’historique des appels. Cette fonction simple reste pourtant ignorée par de nombreux utilisateurs. Elle permet de couper immédiatement tout contact avec un numéro qui vous dérange, sans passer par des réglages complexes. Une fois bloqué, ce numéro ne pourra plus vous appeler ni vous envoyer de messages.

Ce blocage est particulièrement utile pour les appels répétés provenant d’un même centre de démarchage. Par conséquent, en agissant dès la première tentative, vous évitez que le problème ne se reproduise. C’est une solution rapide, efficace et accessible à tous, sans besoin d’installer une application supplémentaire.

Activer le filtrage automatique des appels inconnus sur votre smartphone Android ou votre iPhone

Les smartphones modernes proposent un réglage qui permet de filtrer automatiquement les appels provenant de numéros inconnus. Sur iPhone, cette option s’appelle « Silence des appels inconnus ». Sur Android, elle varie selon les marques mais reste généralement disponible dans les paramètres de l’application Téléphone. Une fois activée, les appels de numéros non enregistrés dans vos contacts sont directement redirigés vers la messagerie.

Ce filtrage réduit considérablement les interruptions, car la majorité des appels indésirables proviennent de numéros inconnus. Vous pouvez ensuite consulter votre messagerie pour vérifier si un appel était important. Cette méthode protège votre tranquillité tout en vous laissant la possibilité de rappeler si nécessaire.

Utiliser la fonction « Ne pas déranger » pour plus de sérénité

La fonction « Ne pas déranger » est plus souvent utile la nuit, mais elle peut aussi servir à bloquer les appels indésirables en journée. En effet, sur Android comme sur iPhone, elle permet de définir des règles précises. Par exemple, seuls vos contacts favoris ou certains numéros peuvent vous joindre. Les autres appels sont automatiquement silencieux ou redirigés vers la messagerie.

Ce réglage est idéal si vous souhaitez travailler ou vous reposer sans être dérangé. Il offre un contrôle total sur votre disponibilité et vous évite les interruptions répétées. En personnalisant les exceptions, vous restez joignable pour les personnes importantes tout en filtrant les appels non désirés.

Paramétrer le signalement automatique des spams

De nombreux téléphones Android intègrent désormais un système de détection des spams. Lorsqu’un appel suspect arrive, il est signalé comme « Spam probable » sur l’écran. Vous pouvez alors choisir de l’ignorer ou de le bloquer définitivement. Sur iPhone, certaines applications tierces comme Truecaller ou Hiya offrent des fonctionnalités similaires.

Ce signalement automatique repose sur des bases de données régulièrement mises à jour. Il permet de reconnaître les numéros utilisés par les centres d’appels ou les arnaques téléphoniques. En activant cette option, vous bénéficiez d’une protection renforcée et vous réduisez le risque de répondre à un appel frauduleux.

Installer une application spécialisée pour renforcer la protection

Si les réglages intégrés ne suffisent pas, vous pouvez installer une application spécialisée. Truecaller, Hiya ou encore Orange Téléphone sont parmi les plus populaires. Elles offrent des fonctions avancées comme le blocage intelligent, la mise à jour automatique des listes noires ou la possibilité de signaler un numéro suspect à la communauté.

Autrement dit, ces applications complètent les outils natifs de votre smartphone. De plus, elles sont particulièrement utiles si vous recevez de nombreux appels indésirables chaque jour. Grâce à elles, vous pouvez filtrer plus efficacement et bénéficier d’une protection collective contre les spams téléphoniques.

Comprendre l’origine des appels indésirables pour mieux les éviter

Les appels indésirables proviennent souvent de la diffusion de votre numéro dans des bases de données commerciales. Par exemple, une inscription à un jeu-concours, un abonnement à une newsletter ou le téléchargement d’une application peu sécurisée peuvent suffire à exposer votre numéro. Ces données sont ensuite revendues à des centres d’appels spécialisés.

Par conséquent, en limitant le partage de votre numéro, vous réduisez le risque d’être ciblé. De plus, évitez de donner votre téléphone sur des sites non fiables et privilégiez les formulaires qui garantissent la confidentialité. La prévention reste une arme efficace pour limiter les appels indésirables à la source.

Activer le blocage des SMS indésirables

Les spams ne concernent pas seulement les appels, mais aussi les SMS. En effet, Android et iPhone proposent des réglages pour bloquer les messages suspects. Sur Android, vous pouvez signaler un SMS comme spam et empêcher l’expéditeur de vous recontacter. Sur iPhone, l’option « Filtrer les expéditeurs inconnus » sépare automatiquement les messages provenant de numéros inconnus.

D’ailleurs, ce blocage protège non seulement votre tranquillité, mais aussi vos données personnelles. De nombreux SMS frauduleux contiennent des liens dangereux. En filtrant ces messages, vous réduisez le risque de cliquer par erreur et d’exposer vos informations sensibles.

Utiliser les services de votre opérateur

Certains opérateurs proposent des solutions supplémentaires pour bloquer les appels indésirables. Orange, SFR ou Bouygues en France offrent des options de filtrage directement intégrées à leurs services. Ces outils permettent de bloquer les numéros connus pour pratiquer le démarchage abusif ou les arnaques.

En activant ces services, vous bénéficiez d’une protection complémentaire. Elle agit en amont, avant même que l’appel n’arrive sur votre téléphone. C’est une solution efficace pour renforcer votre sécurité et réduire le nombre d’appels indésirables.

Et voilà, maintenant vous connaissez toutes les astuces cachées pour bloquer les appels indésirables sur Android ou iPhone. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment configurer une Apple Watch pour un enfant ?