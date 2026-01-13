ChromeOS va disparaître ? Google répond !

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulaient sur la disparition prochaine de ChromeOS et des Chromebooks. L’apparition du projet Aluminium OS, un système d’exploitation pensé pour les PC et basé sur Android, a alimenté les spéculations. Beaucoup imaginaient que Google allait tourner la page de ChromeOS pour se concentrer sur cette nouvelle plateforme intégrant l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience utilisateur.

ChromeOS ne disparaît pas, il évolue

Google insiste sur un point essentiel : ChromeOS n’est pas abandonné. Le système reste au cœur de l’expérience Chromebook, mais il va progressivement intégrer des éléments issus d’Android et de l’intelligence artificielle. Cette transition vise à offrir une meilleure compatibilité avec les applications mobiles et à enrichir l’expérience utilisateur avec des fonctions plus intelligentes.

Autrement dit, les Chromebooks continueront de recevoir des mises à jour et resteront des appareils fiables pour l’éducation, le travail et le grand public. Google veut rassurer ses clients : l’investissement dans un Chromebook reste pertinent, même si l’avenir s’oriente vers une fusion technologique avec Android.

Face à ces inquiétudes, Google a décidé de prendre la parole. John Maletis, vice-président de la gestion des produits ChromeOS, a expliqué que la firme ne comptait pas abandonner ses Chromebooks. Au contraire, l’entreprise prépare une évolution progressive qui permettra aux utilisateurs de bénéficier des avancées d’Aluminium OS sans perdre la stabilité et la simplicité qui ont fait le succès de ChromeOS.

Aluminium OS : un futur système pensé pour l’IA

Le projet Aluminium OS représente une étape stratégique pour Google. Ce nouvel OS, basé sur Android, mettra l’accent sur l’intelligence artificielle afin de rendre les ordinateurs plus intuitifs et performants. L’objectif est de proposer une plateforme capable de rivaliser avec Windows et macOS, tout en gardant la légèreté et la simplicité qui caractérisent les Chromebooks.

Cependant, tous les Chromebooks ne bénéficieront pas automatiquement de cette transition. Certains modèles resteront sur ChromeOS, tandis que d’autres pourront évoluer vers Aluminium OS. Google n’a pas encore détaillé les critères de compatibilité, mais la firme promet de communiquer davantage dans les prochains mois pour éclairer les utilisateurs.

En résumé, Google ne tourne pas la page des Chromebooks. ChromeOS reste vivant, mais il se prépare à une transformation profonde avec l’arrivée d’Aluminium OS.