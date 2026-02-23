Otter.ai : comment utiliser cette intelligence artificielle de prise de notes pour vos cours et réunions ?

Dans un monde où les réunions, les cours et les entretiens s’enchaînent à un rythme effréné, il devient essentiel de disposer d’outils capables de capturer l’information sans effort. Justement, Otter.ai s’impose comme une solution innovante. Cette intelligence artificielle transcrit automatiquement la parole en texte et génère des notes claires et exploitables. D’ailleurs, cet outil ne se contente pas de transformer l’audio en mots, il aide aussi à organiser, partager et analyser les échanges. Découvrons ensemble ce qu’est Otter.ai, comment il fonctionne, ses formules tarifaires et la manière concrète de l’utiliser au quotidien.

Otter.ai : qu’est-ce que c’est ?

Otter.ai est une application basée sur l’intelligence artificielle qui se spécialise dans la transcription automatique de la voix. Conçu pour les professionnels, les étudiants et les créateurs de contenu, il permet de transformer des conversations en notes écrites précises. Que ce soit lors d’une réunion Zoom, d’un entretien en face à face ou d’un podcast, Otter.ai capture chaque mot et le restitue sous forme de texte. L’objectif est de libérer l’utilisateur de la prise de notes manuelle et lui offrir un compte rendu fidèle et exploitable.

Au fil des années, Otter.ai est devenu bien plus qu’un simple outil de transcription. En effet, il s’est transformé en un véritable assistant numérique, capable de générer des résumés automatiques, de mettre en avant les points clés d’une discussion et même de permettre une recherche dans l’historique des conversations. En 2025, il est considéré comme un acteur majeur du marché des assistants de réunion, offrant une précision remarquable et une intégration fluide avec les plateformes de visioconférence.

Le fonctionnement d’Otter.ai repose sur des algorithmes de reconnaissance vocale avancés. Concrètement, lorsqu’une réunion ou une conversation est enregistrée, l’outil analyse le flux audio en temps réel et le convertit en texte. Grâce au machine learning, il s’améliore continuellement, reconnaissant les accents, les intonations et les contextes spécifiques. Cette capacité d’adaptation lui permet ainsi d’offrir une transcription de plus en plus précise, même dans des environnements bruants ou avec plusieurs intervenants.

Par ailleurs, Otter.ai ne se limite pas à la transcription brute. Il identifie aussi les intervenants, génère des résumés automatiques et met en avant les décisions ou les actions à entreprendre. L’utilisateur peut ensuite relire, rechercher et partager ces notes avec son équipe. Autrement dit, Otter.ai agit comme un secrétaire virtuel qui ne se fatigue jamais et qui assure une traçabilité parfaite des échanges.

Cet outil IA est-il gratuit ou payant ?

Otter.ai propose plusieurs formules adaptées aux besoins de ses utilisateurs. La version gratuite permet d’accéder aux fonctionnalités essentielles : transcription en temps réel, enregistrement de conversations et stockage limité. C’est une option idéale pour les étudiants ou les particuliers qui souhaitent tester l’outil sans engagement. Toutefois, cette formule impose des restrictions, notamment sur le nombre d’heures de transcription mensuelles et sur certaines options avancées.

Pour les professionnels, Otter.ai offre des abonnements payants qui débloquent des fonctionnalités supplémentaires. Ces formules incluent un nombre plus élevé d’heures de transcription, des intégrations avec Zoom ou Microsoft Teams, la possibilité de générer des résumés automatiques et un espace de stockage plus conséquent. Le prix varie selon le plan choisi, mais reste compétitif par rapport à d’autres solutions du marché. En somme, Otter.ai s’adapte à tous les profils, du particulier curieux à l’entreprise en quête d’efficacité.

prix otter ai mensuel prix otter ai annuel

Otter.ai est relativement facile à utiliser. Après avoir créé un compte, l’utilisateur peut lancer l’application sur son ordinateur ou son smartphone. Il suffit ensuite d’appuyer sur le bouton d’enregistrement pour que l’IA commence à transcrire la conversation en temps réel. Les notes apparaissent directement à l’écran, permettant de suivre le déroulé de la discussion sans effort. Une fois la réunion terminée, le texte est sauvegardé et peut être consulté à tout moment.

Otter.ai se révèle particulièrement utile dans un contexte professionnel. Lors d’une réunion Zoom, par exemple, il peut être intégré directement à la plateforme pour capturer l’intégralité des échanges. Les participants reçoivent ensuite un compte rendu détaillé, avec les points clés mis en avant. Dans un cadre académique, un étudiant peut enregistrer un cours et obtenir une transcription fidèle, facilitant la révision. En d’autres termes, Otter.ai pourrait bien devenir un allié indispensable pour vous permettre de gagner du temps et améliorer la productivité.