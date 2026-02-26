TEST – Samsung Galaxy Book5 Pro, toujours un excellent ultraportable en 2026 ?

Samsung renouvelle sa gamme Galaxy Book sans bouleverser la formule. Le Galaxy Book5 Pro n’est plus le dernier modèle avec l’arrivée imminente de la génération 6. Pourtant, cet appareil reste particulièrement intéressant aujourd’hui. Les promotions et la décote rendent son prix bien plus agressif. La nouvelle génération s’annonce plus chère à cause des tensions sur le marché de la mémoire. Après plusieurs mois d’utilisation quotidienne, ce Galaxy Book5 Pro mérite toute notre attention. Voici mon retour complet.

Design et hardware du Samsung Galaxy Book5 Pro

Le Galaxy Book5 Pro est un ultraportable de 14 pouces très fin. Il mesure seulement 11,6 mm d’épaisseur pour 1,23 kg. Ces dimensions le placent parmi les modèles les plus compacts du marché actuel. Son châssis rigide rassure immédiatement lors de la prise en main. Il ne se tord pas sous la pression et conserve une structure solide. Le format 16:10 offre un bon équilibre entre mobilité et confort visuel. On transporte cet ordinateur facilement tous les jours sans y penser.

Samsung privilégie ici un design épuré, moderne et minimaliste. La finition anthracite reste sobre et élégante. Le clavier rétroéclairé s’intègre parfaitement au châssis. La qualité d’assemblage est excellente, sans aucun jeu ni craquement. À l’intérieur, la machine embarque 16 Go de mémoire LPDDR5X. Cette RAM est soudée directement au processeur. Il est donc impossible de l’augmenter plus tard. En revanche, les deux emplacements SSD permettent d’étendre facilement le stockage. Ce point renforce la polyvalence de l’appareil.

Connectique et connectivité

La connectique propose l’essentiel pour un usage moderne. On trouve plusieurs ports USB-C compatibles Thunderbolt et un port USB-A toujours utile. La sortie HDMI évite l’utilisation systématique d’un adaptateur. Une prise jack complète cette configuration équilibrée. Pour un ultraportable aussi fin, ces ports couvrent la majorité des besoins quotidiens sans frustration. On peut brancher simultanément un écran, un SSD et un casque.

Côté sans-fil, le Wi-Fi rapide assure une connexion stable partout. Le Bluetooth gère efficacement les accessoires sans fil. La webcam de 2 mégapixels remplit correctement son rôle en visioconférence. Les micros captent la voix de manière satisfaisante, même dans le bruit. Un capteur ajuste automatiquement la luminosité de l’écran selon l’éclairage ambiant. Enfin, le module Intel AI Boost optimise certaines tâches sous Windows 11. L’ensemble répond parfaitement aux besoins des professionnels ou des étudiants.

Clavier et pavé tactile

Le clavier surprend par sa précision et sa stabilité. La frappe est confortable et le retour est net. On s’adapte rapidement aux touches bien espacées. La course courte permet de garder un bon rythme de saisie. Le confort persiste même lors de longues sessions de rédaction ou de code. Le rétroéclairage puissant facilite le travail dans l’obscurité. Samsung propose ici un outil sérieux pour l’efficacité bureautique.

Le pavé tactile est large et bien centré. Les doigts glissent parfaitement sur sa surface lisse. La précision est exemplaire pour tous les gestes Windows. Le défilement et le changement d’applications se font sans latence. Le clic est ferme, bien calibré et discret. Dans les faits, on se passe facilement d’une souris externe. C’est un point essentiel pour un appareil orienté vers la mobilité.

Écran du Samsung Galaxy Book5 Pro

L’écran AMOLED de 14 pouces affiche une définition de 2880 x 1800 pixels. Son format 16:10 offre un gain de hauteur précieux pour la bureautique. Les textes sont nets et les couleurs éclatantes. Les noirs profonds de l’AMOLED garantissent un contraste exceptionnel. La dalle est tactile et bénéficie d’un traitement anti-reflet efficace. La lisibilité est parfaite en intérieur et reste correcte en extérieur.

À l’usage, cet écran offre un confort visuel de premier plan. La hauteur supplémentaire facilite la lecture de code ou de documents longs. Le rendu reste flatteur pour regarder des vidéos sans être agressif. Les angles de vision sont larges. La fatigue visuelle diminue sur le long terme par rapport à une dalle classique. Samsung maîtrise cette technologie et en fait l’atout majeur de la machine. On revient difficilement à une dalle IPS après y avoir goûté.

Audio

Le système audio utilise quatre haut-parleurs. Il comprend deux woofers de 5 W et deux tweeters de 2 W. Le rendu compatible Dolby Atmos est propre et clair. Les voix se détachent bien et les aigus restent précis. Les basses sont étonnamment présentes pour un châssis aussi fin. Le volume suffit largement pour sonoriser une petite pièce. Les films profitent d’une stéréo bien marquée et d’une spatialisation correcte.

En télétravail, les micros font preuve d’efficacité. Ils captent la voix clairement tout en limitant les parasites. On peut ainsi se passer d’un micro externe pour les réunions. La prise jack reste disponible pour brancher un casque filaire si besoin. Globalement, la partie audio correspond au positionnement premium de l’ordinateur. Le résultat est satisfaisant sans être révolutionnaire.

Performances

Le processeur Intel Core Ultra anime ce Galaxy Book5 Pro. Il travaille avec une puce graphique Intel Arc 130V et 16 Go de RAM. En usage quotidien, la machine reste très fluide sous Windows 11. Les applications démarrent instantanément. Le multitâche ne pose aucun problème, même avec de nombreux onglets ouverts. On peut utiliser des outils de développement ou des machines virtuelles légères sans ralentissement. Le SSD NVMe assure des transferts rapides et des chargements courts.

La partie graphique Intel Arc gère le montage vidéo occasionnel. On peut aussi lancer quelques jeux légers avec fluidité. Le NPU Intel AI Boost commence à assister certaines fonctions de Windows. La machine reste silencieuse la plupart du temps. Les ventilateurs se déclenchent uniquement sous forte charge tout en restant discrets. Le point faible reste la RAM soudée. Les 16 Go suffisent pour l’instant mais pourraient limiter certains usages à l’avenir. Il faut bien évaluer ses besoins avant l’achat.

Autonomie et fonctionnement en mobilité

L’autonomie est une grande force de cet appareil. La batterie tient facilement la journée en usage mixte. On peut alterner navigation web, rédaction et développement sans crainte. L’optimisation des processeurs Intel et de l’écran AMOLED porte ses fruits. En bureautique pure, l’endurance dépasse largement une demi-journée intensive. Ce modèle convient parfaitement aux utilisateurs souvent en déplacement.

Le poids de 1,23 kg se fait oublier dans un sac à dos. La finesse facilite aussi le rangement de l’ordinateur. Le chargeur compact permet une recharge rapide en cas de besoin. Les performances restent stables, même quand l’appareil fonctionne sur batterie. Le châssis chauffe très peu lors des tâches courantes. On peut travailler sur les genoux sans inconfort dans un train ou un café. C’est un ordinateur idéal pour la mobilité.

Conclusion : que vaut le Samsung Galaxy Book5 Pro ?

Le Samsung Galaxy Book5 Pro demeure une option solide en 2026. Son design fin et son écran AMOLED exceptionnel sont ses points forts. Les performances conviennent parfaitement à la bureautique avancée et au développement. L’autonomie et la qualité audio complètent un ensemble très cohérent. Le principal défaut reste l’impossibilité d’augmenter la RAM de 16 Go. Ce choix impose d’anticiper ses besoins sur le long terme. Cependant, les promotions actuelles améliorent nettement le rapport qualité-prix. La génération 6 sera plus coûteuse sans apporter de révolution immédiate. Si 16 Go de mémoire vous suffisent, cet ultraportable équilibré mérite un solide 8 sur 10.

