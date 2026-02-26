ArisGlobal XDI : une percée majeure pour exploiter la puissance des données

ArisGlobal XDI arrive sur le marché des sciences de la vie avec une ambition claire : transformer la façon dont les entreprises utilisent leurs données. Grâce à une technologie de pointe, ArisGlobal propose enfin une solution pour briser les silos de données et permettre des décisions rapides et fiables. Découvrons comment cette innovation va bouleverser le secteur.

ArisGlobal XDI se présente comme le premier cortex d’intelligence de données unifié. Cette technologie relie toutes les données réglementées des entreprises scientifiques, sans les obliger à les centraliser. Ainsi, chaque service peut accéder rapidement à une information fiable et exploitable. La plateforme fournit des analyses en temps réel, ce qui simplifie la prise de décisions à chaque étape du cycle de vie d’un produit.

Les bénéfices d’une intelligence de données fédérée pour la pharma

Grâce à XDI, les entreprises de la pharma profitent d’avantages clés :

Une réduction de 70 à 80 % des efforts de mise en conformité

L’élimination de 75 % des contrôles qualité manuels

Une détection des signaux plus rapide de 30 % pour anticiper risques et opportunités

L’intelligence de données fédérée permet aussi à tous les départements de coopérer autour d’une vision commune et de décisions véritablement explicables et auditables.

Principales fonctionnalités innovantes de la solution XDI

XDI propose trois modules principaux :

L’intelligence opérationnelle en pharmacovigilance : transition vers une gestion proactive des risques. L’analyse prédictive des avantages et risques : gestion intelligente et accélérée des signaux cliniques. L’intelligence réglementaire multidomaine : informations consolidées pour un contrôle qualité permanent.

La sécurité de cette intelligence repose sur la gouvernance NavaX AI, garantissant transparence et conformité réglementaire à chaque instant.

Avec ArisGlobal XDI, une nouvelle ère de gestion intelligente des données s’ouvre pour les sciences de la vie. Cette solution met enfin l’humain et l’explicable au cœur des décisions. Les entreprises gagnent en agilité, en confiance et en efficacité. Il leur reste à tirer parti de cette avancée pour transformer la donnée en avantage stratégique.

