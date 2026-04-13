Saisissez l’opportunité : Économies exceptionnelles Dreame pour une maison connectée et futée !

Dreame Technology, le géant mondial du petit et du gros électroménager connecté, revient sur le devant de la scène à l’occasion des Spring Sales. Dès le 3 mars, la marque propose des réductions pouvant atteindre 400 € sur une large sélection de ses produits les plus plébiscités. Du robot-aspirateur au sèche-cheveux intelligent, en passant par toute une gamme d’équipements de cuisine et d’accessoires connectés, le printemps s’annonce high-tech et malin pour tous ceux qui veulent passer à la maison intelligente… à prix réduit !

Des offres alléchantes sur la cuisine connectée

Afin d’accompagner le grand ménage de printemps, Dreame sort le grand jeu côté électroménager. Parmi les vedettes de ces ventes exclusives, on retrouve le four combiné vapeur OZ60 Pro à 1350 € au lieu de 1599 €. Cuisinez vapeur, pain, yaourts ou encore air fry grâce à ses 10 modes pros, tout en économisant l’énergie grâce à son classement A++ et son entretien simplifié.

Autre star de la cuisine, le lave-vaisselle DZ60 Pro passe à 899 €. Son système de lavage 360° et ses jets haute pression avalent graisse et résidus en un clin d’œil. Contrôlez-le même à distance, via l’application Dreame : pratique et efficace ! Du côté du réfrigérateur Mega Pro (749 € au lieu de 849 €), misez sur la grande capacité (456 L) malgré un encombrement minimal, une gestion ultra précise de la température, et une technologie anti-odeur pour garder vos aliments frais plus longtemps.

Pour les petits espaces ou les envies de cuisine express, le Tasti AirFryer à 119 € brille par sa compacité autant que par ses cuissons saines et rapides. Enfin, pour passer au zeste écologique, Dreame propose le broyeur de déchets SF25 à 299 €, transformant la gestion des restes alimentaires en un jeu d’enfant… et un geste pour la planète.

Accessoires malins et TV 4K : la maison connectée façon Dreame

Ce printemps, Dreame ne se limite pas à la cuisine. Les amateurs d’animaux apprécieront le purificateur d’air Pet Air Purifier AP10, proposé à seulement 279 €. Il capture 99,9 % des poils grâce à une aspiration à 360°, purifie en cinq étapes et assure un air sain à vos compagnons à poils !

Pour les amateurs de home cinéma, la très attendue TV Aura Mini LED 4K S100 bouscule le marché avec une offre de lancement à 1299 €. Couleurs intenses, contraste saisissant, fluidité 144 Hz, barre de son intégrée et optimisation par IA : Dreame place la barre très haut pour transformer votre salon en véritable salle de cinéma.

Dreame Technology prouve une fois de plus sa capacité à innover et à démocratiser la maison intelligente. Si vous souhaitez profiter de ces tarifs exceptionnels, ne tardez pas : les Spring Sales ne durent que du 10 au 16 mars ! Dites-nous dans les commentaires quels produits vous tentent le plus, et partagez vos astuces pour un quotidien connecté et malin !